Colosseo: l’inaugurazione fu un evento memorabile. Ecco quanti giorni durò la festa

Se pensate di sapere proprio tutto sul Colosseo mettevi alla prova. Sapreste dirci quando fu inaugurato e quanto durarono i festeggiamenti del monumento simbolo della città eterna?

Colosseo, l’inaugurazione fu eccezionale

Qual è il simbolo per eccellenza di Roma? Senza alcun dubbio ogni turista risponderebbe il Colosseo: famoso per le battaglie tra gladiatori, l’Anfiteatro Flavio conserva e nasconde tra le sue pietre aneddoti e curiosità sconosciuti non solo ai turisti ma anche agli stessi romani.

Per esempio, vi siete mai chiesti quanti giorni durò l’inaugurazione del monumento e come gli Antichi Romani festeggiarono la fine dei lavori? Testimone privilegiato di quel periodo di grandi fasti – era l’80 d.C. – è il poeta Marziale che raccontò quanto vide con i suoi occhi in mezzo al pubblico nell’opera intitolata “De Spectaculis“.

Va da sé che l’inaugurazione del Colosseo fu un evento grandioso celebrato a dovere come solo i Romani sapevano fare: sembra che durò circa 100 giorni , durante i quali all’interno di esso trovarono la morte tra i 5000 e i 9000 animali.

Tutti i segreti del Colosseo: l’inaugurazione, le naumachie e i valorosi gladiatori

Non soltanto sono passate alla storia le battaglie tra uomo e animale, anzi le più famose si svolgevano tra valorosi gladiatori, costretti ad affrontare il nemico in nome della libertà. Marziale si soffermò su un particolare scontro – quello tra Priscus e Verus – il cui esito fu totalmente inaspettato.

I due gladiatori si affrontarono con spada e scudo, poi entrambi persero lo scudo e continuarono la battaglia fino a quando il popolo non invocò l’intervento dell’imperatore che sancí lo storico verdetto: i gladiatori avevano dimostrato egual valore della per questo vennero salvati tutti e due.

Lo storico Dione Cassio, parlando di Tito e della memorabile inaugurazione, scrisse :

“La maggior parte delle sue imprese non fu degna di nota, ma quando inaugurò il teatro di caccia e le terme che portano il suo nome offrì molti spettacoli grandiosi. Vi fu una battaglia tra gru, e anche quattro elefanti” E ancora: “Tito improvvisamente riempì d’acqua proprio quel teatro, e vi fece entrare cavalli e tori e altri animali ammaestrati che erano addestrati a stare nell’elemento liquido così come sulla terra. E vi fece entrare delle navi, con della gente che impersonava i soldati di Corfù contro quelli di Corinto”.