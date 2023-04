Avete mai visto i ciliegi giapponesi a Roma? Ecco dove è possibile ammirarli e quando, sono così meravigliosi da fare rimanere tutti a bocca aperta

Nonostante le temperature che si abbassano e si alzano continuamente, la primavera è entrata ed il paesaggio ha cambiato aspetto: i fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano e le giornate si allungano. I ciliegi giapponesi sono in fiore ed a Roma chi vuole può ammirare la loro bellezza.

In particolare esistono 4 luoghi dove godere di tale meraviglia: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ciliegi giapponesi in fiore

Ciliegi giapponesi in fiore a Roma: dove ammirare tale meraviglia

La fioritura dei ciliegi giapponesi prende il nome di Hanami ed è possibile ammirare la sua bellezza in un periodo di breve durata: nei primi dieci giorni di aprile. A Roma, i più romantici o curiosi potranno passeggiare tra i fiori rosa e godere di tale meraviglia in particolare in 4 luoghi:

Laghetto dell’Eur: 150 ciliegi giapponesi donati dalla città di Tokyo fanno da cornice ai giochi d’acqua nel Giardino delle Cascate e su La passeggiata del Giappone.

150 ciliegi giapponesi donati dalla città di Tokyo fanno da cornice ai giochi d’acqua nel Giardino delle Cascate e su La passeggiata del Giappone. Orto Botanico della Sapienza Università di Roma, nel Giardino Giapponese . Si tratta di un progetto realizzato da un paesaggista giapponese, basato su un modello di giardino orientale con giochi d’acqua, piccole cascate e due laghetti.

. Si tratta di un progetto realizzato da un paesaggista giapponese, basato su un modello di giardino orientale con giochi d’acqua, piccole cascate e due laghetti. Dalla veranda dell’Istituto Giapponese di Cultura si può ammirare un giardino di piccole dimensione ma dalle tante emozioni, il primo in Italia nel suo genere. L’architetto paesaggista Ken Nakajiama ha realizzato tale meraviglia riprendendo lo stile sen’en, diffuso in Giappone nel 1500 – 1600. La cascata d’acqua rocciosa, il laghetto in cui nuotano le carpe, le isolette, il ponticello e la lanterna in pietra si mescolano alle piante della tradizione, come i ciliegi.

si può ammirare un giardino di piccole dimensione ma dalle tante emozioni, il primo in Italia nel suo genere. L’architetto paesaggista Ken Nakajiama ha realizzato tale meraviglia riprendendo lo stile sen’en, diffuso in Giappone nel 1500 – 1600. La cascata d’acqua rocciosa, il laghetto in cui nuotano le carpe, le isolette, il ponticello e la lanterna in pietra si mescolano alle piante della tradizione, come i ciliegi. Parco dell’Appia Antica.

Almeno una volta nella vita vale la pena godere di tale paesaggio, abbandonarsi a così tanta meraviglia e passeggiare lungo un percorso inedito.

FOTO: CREDITS ANNARITA CANALELLA