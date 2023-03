“Andà a cerca Maria pè Roma”, qual è il significato della frase tanto usata dai romani? Tutti i dettagli al riguardo

Quante volte avete sentito dire “Andà a cercà Maria pè Roma” e quante volte vi siete chiesti da cosa derivi questa frase e quale sia il vero significato? Si tratta di uno dei tanti modi di dire romani, conosciuto ormai anche in altre parti d’Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità al riguardo.

“Andà a cercà Maria pè Roma”: curiosità e significato del modo di dire

Con l’espressione “Andà a cercà Maria pè Roma” si fa riferimento al fatto di essere alla ricerca di qualcuno o qualcosa ma si hanno difficoltà nel trovarla e a volte risulta impossibile.

Secondo alcune voci sembra che la frase sia nata per la difficoltà di trovare una persone dal nome tanto comune, Maria appunto, tra le tante vie della Capitale. A quanto pare, però, le origini di questo modo di dire romanesco siano legate alla religione cristiana e con la Madonna.

A Roma, infatti, nei pressi di Campo de’ Fiori, si trova un passaggio piccolo, sconosciuto alla maggior arte delle persone, chiamato il Passetto del Biscione. Si tratta di un tratto con oltre 2000 secoli di storia. In questo luogo, in età romana, si trovata il Teatro di Pompeo e, in età medievale vennero realizzate le chiese di Santa Barbara dei Librai e San Salvatore in Arco. Quest’ultima chiesa, oggi nota come Santa Maria in Grottapinta, aveva al suo interno un’icona raffigurante la Madonna della Divina Provvidenza. Da qui l’origine dell’espressione: la difficoltà nel trovare a Roma quell’immagine di Maria.

Altri modi di dire romani

Altre espressioni usate nel dialetto e nel linguaggio comune romano sono “Sei figlio dell’oca bianca?”. Come riporta l’enciclopedia Treccani, le origini di questa espressione sarebbero molto antiche. Poi ancora “Fa na figura da peracottaro” o “Fa la figura der peracottaro” che significa: “Fare una figura meschina” e indica una persona non capace.

FOTO: SHUTTERSTOCK