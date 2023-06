Alessandro Gassman perché ha cambiato cognome? Dietro a quella parole si nasconde una storia che pochi conoscono e riguarda suo padre

Da tutti conosciuto per essere uno degli attori più noti e popolari degli ultimi decenni, ha ereditato la sua bellezza e il suo talento dal padre che, però, per anni ha avuto un cognome diverso dal suo. Stiamo parlando di Alessandro Gassmann: sapete perché ha cambiato il cognome? La storia è legata alle origini della sua famiglia, scopriamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE:–Alessandro Gassmann, ‘comincio a montarmi la testa’: ecco cosa è accaduto dopo lo sfogo sul degrado a Roma

Alessandro Gassman perché ha cambiato cognome? La storia sulla sua famiglia

Il cognome originale presenta due n ma nel corso degli anni molti film e locandine ne hanno persa una. Fu Alessandro a raccontare la storia dell’ultima lettera perduta e ritrovata.

Mi sono aggiunto una enne alla fine: ora sul passaporto sono Alessandro Gassmann. Non per recidere il legame con mio padre, che è sempre stato fortissimo. Ma per recuperare la storia familiare. Noi siamo ebrei. Io a metà, mio padre per intero.

Così ha spiegato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aggiungendo che nel 1934 la nonna, rimasta vedova con due figli, percepiva la bufera che incombeva per le origini ebraiche, così tolse la “enne” al cognome dei figli e cambiò il suo da Ambroon ad Ambrosi.

In un’altra intervista l’attore ha spiegato che il padre avrebbe tolto una n per semplificazione che lui ha però rimesso perché desidera che nessuno in futuro debba cambiare cognome per avere gli stessi​ degli altri.

Quindi oggi, il cognome dell’attore romano è senza dubbio Gassmann. Che nessuna copertina, giornale e altro si sbagli. Ormai le due n sono state ufficializzate dal diretto interessato. L’artista nel corso degli anni ha portato avanti il lavoro del padre con stima e affetto, determinazione e impegno, ottenendo ottimi risultati e un grande successo.

FOTO: @KIKAPRESS