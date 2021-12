ABCyber Game, il gioco interattivo che sensibilizza gli studenti sul tema del cybercrime

Alfabetizzare i giovani sul cybercrime: arriva ABCyber Game, progetto vincitore di Vitamina G il bando promosso dalla Regione Lazio

Tra i temi caldi che riguardano il mondo del web c’è senza ombra di dubbio quello del cybercrime. Ad essere colpite sono soprattutto le nuove generazioni, che spesso non hanno gli strumenti necessari per difenderei dalle minacce del web, mondo virtuale nel quale passano molto tempo.

Per questo l’Associazione CONS. CRIM. – Consulenze Criminologiche, ha ideato ABCyber Game una piattaforma web che consente ai giovani di mettersi alla prova attraverso un gioco interattivo che permette all’utente/studente di compiere una serie di scelte che lo catapultano in contesti tipo riconducibili a scenari cyber a rischio. Ad esempio, casi di cyber-bullismo e di adescamento da parte di uno sconosciuto.

“L’adescamento online avviene molto spesso proprio all’interno delle chat dei giochi online. Ci sono degli schemi che si ripetono e dei campanelli di allarme che se conosciuti, possono metterci in guardia” Dott.ssa Giulia Perrone – criminologa

Vincitore del bando Vitamina G nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù , il progetto punta ad alfabetizzare i giovani sul cybercrime non parlando di loro, ma parlando con loro, come recita lo slogan dell’iniziativa.

Sfruttare l’attività ludica per educare le nuove generazioni perché ‘giocando si impara’. Allo stesso tempo però, ABCyber Game permette di raccogliere (in modo completamente anonimo) i risultati che verrano utilizzati per valutare i miglioramenti fatti grazie al progetto attraverso dei dati oggettivi.

Oltre al game, il progetto prevede lezioni teoriche e iniziative partecipative rivolte al momento agli studenti degli Istituti Secondari di I° e II° Grado.

CREDITI: ABCyber via Comunicazione GenerAzioni Giovani