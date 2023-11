Negli anni ’90 li chiamavamo Rex, Fido, Pongo: oggi prevalgono i nomi di persona o in alternativa, di cibo

Scegliere il nome dell’animale domestico è sempre un’emozione: spesso la scelta viene affidata ai piccoli di casa, altre volte il cucciolo arriva da un allevamento già con il suo nome, altre volte ancora ci si fa indirizzare da passioni televisive, letterarie o da un elemento fisico di spicco dell’animale stesso.

Una volta -negli anni ’90- i nostri cani si chiamavano Rex, Fido, Pongo o Black: oggi in Italia il nome più diffuso per i cani è invece Luna, seguito da Kira, Zoe, Mia, Leo, Maya, Jack, Nina, Thor e Lucky. Nomi più da persona che da animale, almeno secondo report “Top Pet Names” di Rover.com, marketplace online per la cura degli animali domestici.

Nomi dei cuccioli di casa: dalle serie tv all’arte

Il report fa anche una panoramica dei nomi che hanno visto una crescita nell’ultimo anno: tra le “new entry” del 2023 spiccano Kody, Drago, Lina, Love e Funny.

Tra le opzioni scelte non mancano riferimenti alle serie tv (Olivia, come il personaggio interpretato da Sydney Sweeney nella prima stagione di “The White Lotus”) o ai personaggi social, come Leone, il primogenito in casa Ferragnez. Al terzo posto troviamo Roy, al quarto Logan e al quinto Tom, tutti nomi ispirati ai personaggi della serie “Succession”.

Tra gli appassionati di arte, le scelte per il proprio cane spaziano da Giotto a Giorgio, come De Chirico, da Lucio, come Fontana, a Giovanni, come il macchiaiolo Fattori o il divisionista Segantini, fino ad arrivare a Leonardo, il padre de “La Gioconda”. Mentre tra i gourmand il nome più popolare è Miele, e quelli che continuano a essere sempre più scelti sono Cipolla (+297%), Patata (+197%) e Polpetta (+137%).

“I cani sono sempre più dei membri della famiglia e, come tali, la scelta del nome è un compito importante e delicato” ha dichiarato Adem Fehmi, comportamentalista per cani di Rover. “Proprio per questo motivo, non ci sorprende il fatto che sempre più italiani scelgano per il proprio cucciolo dei nomi da umani“

Nomi dei pet, come cambiano da Roma a Milano

I nomi di tendenza per questo 2023 svelano le diverse preferenze degli italiani da nord a sud del Paese, a iniziare da Roma e Milano. Se infatti in tutta Italia il nome più comune è Luna, l’unico nome di tendenza che accomuna la capitale politica e quella economica è Roger, terzo classificato a Milano e quinto a Roma. Gli altri nomi di tendenza a Milano sono Tyson , Kelly, Chicca e Iron , mentre a Roma Gina, Peter, Dora e Muffin. Se ci spostiamo a Firenze, le scelte variano da Bianca, Charlie e Kira, mentre a Venezia troviamo molti cani chiamati Luna, Gilda e Mia. A Napoli, i proprietari tendono a scegliere per i propri cuccioli nomi come Masha, Teddy, Blu, Eric o Loki, mentre a Torino i più comuni sono Diana, Hope, Ice, Neve e Athena.

Il report evidenzia anche come gli italiani tendano a scegliere gli stessi nomi per determinate razze. Ad esempio i nomi più diffusi per i meticci sono Ade, Orso e Zaira, mentre per gli amichevoli Labrador prevalgono Loki, Ellie e Cloe. Il Barboncino è la terza razza più gettonata nel nostro Paese e i loro padroni amano chiamare questi cuccioli con nomi quali Ginger, Ambra o Brando. I curiosi e vivaci Jack Russel sono spesso chiamati Lucy, Diego, Dylan, mentre gli amorevoli Bulldog francese i nomi più scelti sono Perla, Argo, Blacky.

Per tutte le persone indecise su come chiamare il proprio amico a quattro zampe, Rover ha anche pensato all’ideatore di nomi di cani, per aiutare i proprietari a trovare l’opzione migliore per il proprio cucciolo.