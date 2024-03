Nel terzo episodio di “Touch – Impronta digitale”, viaggio a Las Vegas alla scoperta dei nuovi compagni hi-tech a quattro zampe

La possibilità che la prossima generazione di robot sempre più agili e intelligenti possa un giorno sostituire i nostri amati animali domestici è un argomento sempre più discusso: mai sentito parlare di animali hi tech?. Nel terzo episodio di “Touch – Impronta Digitale“, in onda da mercoledì 27 marzo su RaiPlay, si tratterà proprio la diffusione degli animali high-tech esplorando l’impatto che la tecnologia sta avendo sull’addestramento e sulla cura dei pelosetti.

Fjona Cakalli, una delle più autorevoli divulgatrici di tecnologia in Italia e conduttrice del programma, insieme alla “creator” Sara Busi e all’influencer Momoka Banana, hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei pet-bot più innovativi. Questi non solo fungono da compagni, ma vengono impiegati anche per garantire sicurezza e assistenza agli anziani.

Animali hi tech: pet utili in campo sanitario

Tra i più straordinari spicca Miroki, situato a Las Vegas, progettato per fornire supporto in diversi contesti, soprattutto nel settore sanitario. Paro, una foca bianca sviluppata in Giappone per la pet-therapy, è stata sperimentata con successo anche in una struttura nel bresciano. Saetta, un cane-robot “total black”, è stato acquistato dall’Arma dei Carabinieri in America e si è dimostrato prezioso nel recuperare informazioni vitali per missioni importanti.

Pet-bot e animali digitali: come ci aiuta la tecnologia?

Noemi Marà ha esplorato come la tecnologia stia aiutando i rapaci a recuperare le loro abilità, incontrando Giovanni Granati, falconiere che sta utilizzando droni speciali da lui brevettati per rieducare uccelli feriti in Abruzzo. Lucrezia Ercoli, pop-filosofa, ha esaminato il complesso rapporto tra uomo e animale, evidenziando il fatto che il legame con i nostri animali domestici è così profondo che molti di noi non riescono a separarsene nemmeno virtualmente, postando le loro immagini sui social media e creando profili per loro.

Per scoprire i segreti per immortalare al meglio i nostri amici a quattro zampe, Touch ha incontrato Navid, il celebre fotografo di cani sul web. Accompagnerà le inviate nel mondo reale anche Iaia, l’intelligenza artificiale “giornalista” con le ultime notizie sugli animali domestici robotici.

