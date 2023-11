Il nostro gatto comunica con ben 276 espressioni facciali: lo studio che apre a nuove prospettive sulla comprensione del linguaggio felino (e non solo)

Quante volte abbiamo provato a decifrare i pensieri del nostro gatto guardando le sue – per noi strambe – espressioni facciali? Ebbene, un rivoluzionario studio condotto dall’Università della California a Los Angeles e pubblicato su Behavioral Processes, ha scoperto che il gatto ha ben 276 espressioni facciali. Questa complessa gamma di manifestazioni utilizzate dai felini per comunicare tra di loro, apre certamente a nuove prospettive sulla comprensione del linguaggio felino.

Lo studio nel dettaglio

Il team di ricerca, guidato dalla ricercatrice Lauren Scott, ha analizzato 194 minuti di video registrati in un CatCafè, dove i gatti interagiscono in un ambiente privo di umani. La psicologa evoluzionista Brittany Florkiewicz ha esaminato attentamente i movimenti facciali dei gatti, escludendo quelli legati a funzioni come la respirazione e la masticazione. Sorprendentemente, sono emerse 276 espressioni differenti, una scoperta rivoluzionaria che supera di gran lunga le precedenti ipotesi.

Le espressioni facciali dei gatti sono state suddivise in tre categorie principali: amichevoli, aggressive e ambigue. Il 45% è stato classificato come amichevole, il 37% come aggressivo e l’8% come ambiguo. Durante le interazioni amichevoli, i gatti tendono a spostare orecchie e baffi verso l’altro gatto, mentre in situazioni ostili, le orecchie si appiattiscono e le pupille si restringono.

Una scoperta intrigante è l’identificazione di una “comune espressione di gioco” tra i gatti, caratterizzata da mascella abbassata e angoli della bocca ritratti. Questo comportamento, simile a quello riscontrato in altre specie durante il gioco, rivela aspetti affascinanti della comunicazione felina.

A cosa porta questa scoperta?

Gli esiti di questo studio hanno il potenziale di trasformare il modo in cui comprendiamo i gatti e la comunicazione tra loro e con gli esseri umani. Oltre a favorire l’adozione di gatti più inclini alla convivenza con altri animali domestici, potrebbe migliorare la comprensione dei proprietari nei confronti dei loro felini, rafforzando il legame uomo-gatto. Inoltre, potrebbe aprire la strada a sviluppi futuri, come un’applicazione per decodificare le espressioni facciali dei gatti, facilitando la comunicazione inter-specie. Numerose aziende hanno già manifestato interesse, suggerendo un futuro entusiasmante per questo campo di ricerca in continua evoluzione.

