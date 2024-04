Se il vostro amico a quattro zampe è fuori forma, bisogna aiutarlo a perdere peso: qualche consiglio per passare all’azione

Pensate che il vostro cane sia sovrappeso? A stabilirlo deve ssere comunque il veterinario, ma se la bestiola vi sembra troppo “tonda” fate bene a preoccuparvi. Il sovrappeso infatti, proprio come per noi umani, è un problema anche per i nostri amici a quattro zampe e comporta loro tutta una serie di problemi di salute.

Per combattere il sovrappeso le chiavi sono due: l’alimentazione e l’esercizio. Sarà quindi importante seguire la dieta prescritta dal vet ed evitare bocconcini fuori pasto (anche se il vostro amico vi fa gli occhi dolci a tavola!), ma la giusta attività fisica è indispensabile.

Le passeggiate con il padrone, che sono la principale fonte di attività fisica, possono diventare ottime occasioni di esercizio, anche in ottica remis in forme.

Passeggiate sportive, ottimo esercizio per cane sovrappeso (e padrone)

Ovviamente va valutato lo stato di partenza del cane: se è obeso o in forte sovrappeso, la camminata è già uno sforzo sufficiente e non va bene gravare troppo sulle sue articolazioni.

10 minuti di camminata al giorno, con velocità sempre crescente, saranno un ottimo inizio.

Se il cane è più in forma e/o più giovane, la passeggiata deve essere a passo svelto. Per aumentare difficoltà e divertimento si può usare anche un suo gioco, da lanciare o posizionare in alto per farlo saltare e accelerare.

Uno dei giochi più amati dai cani è il frisbee: se vivete in città l’unica difficoltà è trovare una zona abbastanza ampia per farlo correre dietro al disco colorato.

Un cane addestrato e abituato a correre può accompagnare il padrone nelle passeggiate in bicicletta oppure nuotare con lui nelle spiagge attrezzate.

Le alternative come vedete non mancano!

Raccomandazioni per fare esercizio fisico in sicurezza

Come per i padroni, anche per i cani che devono dimagrire vanno rispettate alcune norme di sicurezza, per metterci al riparo da eventuali problemi. Il cane va fatto riposare quando appare stanco e mai forzato, per evitare anche che si faccia male.

L’animale deve sempre essere ben idratato e l’esercizio fisico non va mai fatto con il caldo. I cani sono soggetti ai colpi di calore, quindi devono fare attività con il fresco, soprattutto in estate. Mattina presto e sera tardi, ben dopo il tramonto del sole, sono i momenti migliori.