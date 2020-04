Adriana Volpe, si sfoga su Andrea Denver: il marito commenta il post

Adriana Volpe torna su Instagram a parlare della sua presunta storia con Andrea Denver e sulla questione arriva anche il commento del marito Roberto Parli

Durante l’intero Grande Fratello Vip si è parlato sempre tanto, tantissimo, della vicinanza un po’ eccessiva tra Adriana Volpe e Andrea Denver: una vicinanza che abbiamo documentato anche noi e che aveva infastidito anche Roberto Parli, marito della showgirl e conduttrice televisiva. Stavolta, però, è direttamente la bella Adriana a fare riferimento alla questione, ottenendo anche un commento da parte del marito. Ma cosa sarà successo sulla sua pagina social?

Adriana Volpe: “Non montate storie, andiamo a montare la panna”

Tutto è cominciato con un post nel quale Adriana Volpe annuncia il suo ritorno sui social dopo qualche giorno di assenza, ma nel quale lancia anche una frecciatina a chi mormorava di una sua storia d’amore con Andrea Denver e, di riflesso, di una crisi con il marito.

“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una ‘spada’ con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato – ha scritto su Instagram – e già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”

Adriana Volpe e Andrea Denver: arriva il commento del marito

Un commento che sembra mettere una pietra tombale su tutte le voci di corridoio rincorsesi in queste settimane, ma che trova una definitiva consacrazione poco dopo.

Roberto Parli, infatti, ha commentato con una torta e un occhiolino la foto della moglie e messo anche un like al post. Un gesto che rappresenta anche una smentita a tutti quelli che dicevano che i due non si seguivano più su Instagram.

Ma non è che con questo gesto il marito di Adriana Volpe ha anche voluto mandare un messaggio ad Andrea Denver?

Foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset