Adriana Volpe torna su Instagram

Tutto è cominciato con un post nel quale Adriana Volpe annuncia il suo ritorno sui social dopo qualche giorno di assenza, ma nel quale lancia anche una frecciatina a chi mormorava di una sua storia d’amore con Andrea Denver e di una crisi con il marito.

“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una ‘spada’ con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato – ha scritto su Instagram – e già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”

Foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset