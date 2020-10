La sorella di Elisabetta Gregoraci difende la showgirl dalle voci sulla presunta relazione con Stefano Coletti e se la prende con Arianna David: "Comportamento lesivo"

Non c’è puntata del GF Vip in cui non si parli di Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini ha raccontato più volte dell’amicizia speciale instaurata con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa, riservando spazio anche alle dichiarazioni del suo ex marito, Flavio Briatore. Poi il colpo di scena: Elisabetta ha un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa? A lui sarebbero infatti rivolti quei colpetti sul cuore e alti messaggi in codice che lei invia da Cinecittà. Nei salotti televisivi, si indaga sulla presunta storia d’amore, ma la sorella della Gregoraci interviene per smentire.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, svelato cachet di Elisabetta Gregoraci: quanto ha guadagnato fino ad ora nella Casa

Elisabetta Gregoraci ha un uomo che l’aspetta fuori dalla casa del GF Vip?

La persona che avrebbe conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci, prima che entrasse nella casa del GF Vip, sarebbe Stefano Coletti, pilota automobilistico di Montecarlo. Il nome rimbalza sul web ormai da giorni e a confermare l’indiscrezione anche Arianna David che intervenendo in una puntata di Mattino 5 ha dichiarato

Elisabetta non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Ha 32 anni

Alla domanda se fosse certa delle sue affermazioni, ha replicato: “Di sicuro non c’è niente però… Sta uscendo fuori”.

Immediata la replica via social di Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, che ha scritto un messaggio nelle IG Stories

“La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’Avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale Signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poichè non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione della Signora Gregoraci”.

Elisabetta sarà chiamata a dare nuove spiegazioni nella prossima puntata del GF Vip?