In puntata, Alfonso Signorini ha voluto chiarire alcune cose con Elisabetta Gregoraci. Nella casa del GF Vip, lei dice di essere entrata da single e fin da subito si è avvicinata tantissimo a Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è complicità, ma Ely sembra frenata o forse solo non interessata a far evolvere la conoscenza in qualcosa di sentimentale.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy