Non c’è puntata del GF Vip in cui non si parli di Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini ha raccontato più volte dell’amicizia speciale instaurata con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa, riservando spazio anche alle dichiarazioni del suo ex marito, Flavio Briatore. Poi il colpo di scena: Elisabetta ha un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa? A lui sarebbero infatti rivolti quei colpetti sul cuore e alti messaggi in codice che lei invia da Cinecittà. Nei salotti televisivi, si indaga sulla presunta storia d’amore, ma la sorella della Gregoraci interviene per smentire.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy