La bella Elisabetta è una delle concorrenti che più incuriosiscono il pubblico e fino ad oggi è riuscita ad accaparrarsi molte simpatie, dentro e fuori la Casa: ma quanto guadagna ogni settimana in Casa la showgirl calabrese?

Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi di punta di questo Grande Fratello Vip, con una carriera in ascesa e molte storie interessanti da raccontare, dalla vita dorata con l’ex Flavio Briatore all’attuale situazione sentimentale: una situazione della quale vorrebbe far parte anche il coinquilino Pierpaolo Pretelli, cotto di lei fin dal primo giorno, ma che per ora viene gentilmente ma fermamente rifiutato.

Gf Vip Elisabetta Gregoraci cachet: ecco quanto guadagna nella Casa

Nonostante Fulvio Abbate l’abbia definita una “larva”, in realtà Elisabetta è molto importante per le dinamiche del Gf Vip e questo lo si deduce anche dal suo cachet: come ormai abbiamo imparato, in diversi anni di reality, non tutti gli ingaggi sono uguali ma molto dipende anche dalla fama e dallo spessore del personaggio. A quanto pare la Gregoraci, secondo i bene informati di 361 Magazine, si sarebbe accordata con Mediaset per un pacchetto, che comprende sia la partecipazione al GF che le ospitate successive: parliamo di una cifra fra i 10.000 e i 20.000 euro a settimana nella Casa e di 8.000 euro per ogni ospitata successiva.

Calcolatrice alla mano, considerando che lo show è iniziato da quattro settimane, la Gregoraci ha già portato a casa fra i 40.000 e gli 80.000 euro e il programma è ancora lungo: se poi dovesse vincere il montepremi finale sarebbe di 100.000 euro, da devolvere però in parte in beneficenza.

Cifre importanti per Elisabetta Gregoraci e a questo punto è lecito chiedersi quale sia invece il cachet degli altri concorrenti: giovani a parte, le “vecchie” glorie come Maria Teresa Ruta o Matilde Brandi si saranno accontentate di qualcosa di meno oppure no?