Elegante e raffinata, Elisabetta Gregoraci non sbaglia look al Gf Vip e sfoggia gioielli con diamanti dal valore pazzesco: ecco il costo

Il suo ingresso nella casa del GF Vip è stato particolarmente atteso dai fan e da quando ha messo piede in casa non ha deluso le aspettative del pubblico. Elisabetta Gregoraci si sta mostrando con naturalezza davanti alle telecamere che la riprendono h24, sfoggiando look pazzeschi e gioielli costosissimi! Sapete che la showgirl calabrese indossa accessori, tra bracciali e anelli, che valgono complessivamente 120 mila euro?

GF Vip, quanto costano i gioielli di Elisabetta Gregoraci

Quando è entrata nella casa del GF Vip ha incantato tutti, elegantissima con quel suo smoking bianco. Poi ha continuato a brillare, di puntata in puntata, esibendo outifit sexy, comodi, raffinati e anche sbarazzini. Ma tutti rigorosamente firmati e preziosi. Come i gioielli, bracciali e anelli soprattutto, con cui Elisabetta Gregoraci ama impreziosire ogni suo look durante le dirette del GF Vip.

Non passano inosservati i bracciali rigidi che la showgirl calabrese non toglie mai dal polso. Nonostante li porti con estrema naturalezza, quei monili hanno un valore davvero importante. Quello di Anita Ko con spike tridimensionale in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti, ad esempio, costa più di 14 mila euro. Allo stesso polso, Elisabetta porta anche tre bracciali della linea Love firmati Cartier, sempre in oro bianco e diamanti, che valgono 7.150, 11.500 e 46.400 euro.

La passione per i diamanti

Sui gioielli di Elisabetta Gregoraci non mancano mai i diamanti. Eccoli incastonati anche nei suoi preziosissimi anelli. La fedina bombata di Cartier ne ha 49 e costa 2.740 euro. Molto più alto il prezzo dell’altro anello dello stesso brand che vale più di 20 mila euro. E che dire dell’anello Bulgari della linea Serpenti tempestato di diamanti? Per acquistarlo servono 17.900 euro.

Insomma, facendo un rapido calcolo, al GF Vip Elisabetta si è portata oltre 120 mila euro di gioielli, senza contare orecchini e monili vari che non abbiamo, al momento considerato. Saranno doni del suo ex marito Flavio Briatore, che nei giorni scorsi le ha scritto una tenera lettera, o regali che la Gregoraci si è fatta da sola?