GF Vip, Elisabetta Gregoraci e si suoi gioielli

Non passano inosservati i bracciali rigidi che la showgirl calabrese non toglie mai dal polso. Nonostante li porti con estrema naturalezza, quei monili hanno un valore davvero importante. Quello di Anita Ko con spike tridimensionale in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti, ad esempio, costa più di 14 mila euro. Allo stesso polso, Elisabetta porta anche tre bracciali della linea Love firmati Cartier, sempre in oro bianco e diamanti, che valgono 7.150, 11.500 e 46.400 euro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy