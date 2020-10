Gf Vip, Elisabetta Gregoraci uno dei "vipponi" di punta

Nonostante Fulvio Abbate l’abbia definita una “larva”, in realtà Elisabetta è molto importante per le dinamiche del Gf Vip e questo lo si deduce anche dal suo cachet: come ormai abbiamo imparato, in diversi anni di reality, non tutti gli ingaggi sono uguali ma molto dipende anche dalla fama e dallo spessore del personaggio. A quanto pare la Gregoraci, secondo i bene informati di 361 Magazine, si sarebbe accordata con Mediaset per un pacchetto, che comprende sia la partecipazione al GF che le ospitate successive: parliamo di una cifra fra i 10.000 e i 20.000 euro a settimana nella Casa e di 8.000 euro per ogni ospitata successiva.