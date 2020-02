Vasco Rossi minacciato sui social: ‘Morirai per mano mia’

Capita anche ai migliori: Vasco Rossi condivide sui social una minaccia di morte che gli è arrivata su Instagram, specificando che non gli era mai capitato di riceverne di così precise...

Vasco Rossi è uno dei cantanti più amati in Italia, ma come ben sanno tutti coloro che vivono la fama, non si può piacere veramente a tutti.

E in questa epoca di social network poi, quando veramente tutti hanno voce e possono essere letti ed ascoltati, va a finire che anche un cantante come Vasco possa ricevere minacce di morte sui suoi profili social (anche se da profili evidentemente fake).

Vasco Rossi minacciato: la sua risposta

Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram un post nel quale mette in evidenza una minaccia di morte, precisa e circostanziata, che gli è arrivata sotto forma di commento.

Ovviamente il cantante ha risposto con la consueta ironia, invitando anzi il minacciatore ad andarlo a trovare insieme al sostenitore che gli ha messo il like.

La faccenda però deve invitare alla riflessione: ancora oggi, nel 2020, chiunque può avere un profilo fake e minacciare di morte, indisturbato, un’altra persona più o meno famosa. Vasco Rossi probabilmente la prende con filosofia, ma il cyberbullismo riguarda persone normali in tutto il mondo, che ogni giorno vengono sottoposti allo stress di minacce e insulti da parte di haters che possono restare anonimi ed impuniti.

Vasco Rossi, i fan lo difendono

Ovviamente i fan di Vasco si sono subito schierati in sua difesa, invitando tra l’altro il rocker a denunciare chi si nasconde dietro il profilo misterioso.

“Siamo veramente alla follia, lo schifo più totale. Mi dispiace tantissimo vasco”, scrive una fan, seguita da moltissimi altri messaggi di solidarietà. “Povero pagliaccio psicopatico!”, “Gliel’hai detto che l’erba cattiva non muore mai? #vasco mio tu sei IMMORTALE”, scrivono altri fan, mentre qualcuno rimprovera il cantante di aver dato fin troppa importanza a questa esternazione.

Il popolo del web, che segue Vasco con grandissimo affetto, lo ha comunque incitato a denunciare, anche per essere di esempio nella lotta contro il cyberbullismo.