Vasco Rossi minacciato sui social: ‘Morirai per mano mia’

Vasco Rossi è uno dei cantanti più amati in Italia, ma come ben sanno tutti coloro che vivono la fama, non si può piacere veramente a tutti.

E in questa epoca di social network poi, quando veramente tutti hanno voce e possono essere letti ed ascoltati, va a finire che anche un cantante come Vasco possa ricevere minacce di morte sui suoi profili social (anche se da profili evidentemente fake).