Piemonte, qui puoi ammirare l’arcobaleno autunnale: lo spettacolo unico da osservare solo tra settembre-ottobre

Avete mai sentito parlare dell'Oasi di Zegna in Piemonte? Vi è un luogo incontaminato dove l'autunno rende tutto più bello

Avete mai sentito parlare dell’Oasi di Zegna in Piemonte? Si tratta di un’altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un’esperienza unica e suggestiva. L’autunno, infatti, è paesaggisticamente parlando uno dei momenti più belli dell’anno in cui poter ammirare la bellezza di alcuni posti.

LEGGI ANCHE:–Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d’Italia: il percorso per vivere la magia dell’autunno

Piemonte, foliage all’Oasi di Zegna: spettacolo senza precedenti

Il Piemonte non è soltanto Torino e altre città da tutti conosciuti, ma anche natura e paesaggi mozzafiato che lasciano chiunque a bocca aperta. Uno tra tanti, l’Oasi Zegna dove in questo periodo il foliage è lo spettacolo che il turista non può ritrovare in nessun altro posto. Fascino, meraviglia, colori unici e tratti romantici: va a formarsi una sorta di arcobaleno autunnale che sparge sui sentieri un’esplosione di bellezza fuori dal tempo e dallo spazio.

Qualcuno allude ad una vera e propria magia che solo chi partecipa può cogliere. Ci sono poi eventi organizzati come passeggiate lungo i sentieri o degustazioni per assaggiare il cibo del territorio e assaporarne tutto il piacere. Vi sono poi delle strutture nel parco naturale di Trivero Valdilana per mangiare e riposare.

Poi ancora, Dog trekking, feste a base di prodotti culinari tipici che danno vita alla stagione autunnale tra il Bosco del Sorriso, la Brughiera, Castagnea di Portula e gli altri siti naturalistici delle Alpi Biellesi. Non mancano poi le guide turistiche, pronte a raccontare la storia e le legende che si aggirano intorno a quei luoghi incontaminati dove la bellezza della natura ha la meglio su qualsiasi altra cosa e rende tutto più speciale.

Oltre all’autunno, l’altra stagione più gettonata per percorrere quei sentieri è l’estate. A giugno, lasciatevi incantare dalla fioritura pre-estiva: uno spettacolo per gli occhi e l’anima.

FOOT: SHUTTERSTOCK