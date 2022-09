Il Piemonte non è soltanto Torino e altre città da tutti conosciuti, ma anche natura e paesaggi mozzafiato che lasciano chiunque a bocca aperta. Uno tra tanti, l’Oasi Zegna dove in questo periodo il foliage è lo spettacolo che il turista non può ritrovare in nessun altro posto. Fascino, meraviglia, colori unici e tratti romantici: va a formarsi una sorta di arcobaleno autunnale che sparge sui sentieri un’esplosione di bellezza fuori dal tempo e dallo spazio.

FOTO: SHUTTERSTOCK