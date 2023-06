In anteprima su Funweek il video di ‘Bordeaux’, nuovo singolo di Monnalisa disponibile dal 16 maggio sulle piattaforme.

Si intitola Bordeaux (Maionese Project), il nuovo singolo di Monnalisa, dal 16 maggio disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Bordeaux è un singolo nato per acquisire sicurezza in se stessi e avere la forza di sbattere contro i muri, per viversi il dolore così come l’amore a pieno.

Questo perché prendere la vita in mano e rischiare per ciò che ami è l’unica cosa che ti può portare a ciò che ti rende felice. Da un semplice provino si è arrivati alla stesura di un brano. Il pezzo è stato poi prodotto in studio con un arrangiamento che si ispira a melodie e suoni contemporanei. Il brano parla di un amore passionale che non si arrende davanti alle difficoltà e va oltre ogni ostacolo. «In questo brano – commenta Monnalisa – si riflettono le sfumature della mia personalità: la timidezza che traspare dal titolo stesso e la tenacia nello sfidare la sorte per raggiungere i propri obiettivi».

LEGGI ANCHE: Un viaggio musicale senza barriere: Irama e Rkomi nel joint album ‘No Stress’

Il videoclip di Bordeaux

Il videoclip di Bordeaux evidenzia una contrapposizione tra scene buie e luminose. Le scene buie sono

illuminate dalla sensualità e dalla volontà di liberarsi dai blocchi mentali. Le mani che trattengono la protagonista simboleggiano le paranoie e gli ostacoli che la tengono imprigionata. L’immagine finale del video, con le ragazze rappresentanti le difficoltà sullo sfondo e la protagonista in primo piano che ha superato tali ostacoli, suggerisce un messaggio di trionfo personale e di superamento delle sfide. Le scene luminose amplificano la felicità nell’aver superato queste sfide personali.

«Ci tengo a ringraziare immensamente tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo videoclip. – dice l’artista – Un grazie speciale va a Matteo Tornesello con Quark Sound Studio che in poco tempo ha fatto sì che potessi crescere sia come artista che come persona».