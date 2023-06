Annunciato a sorpresa, ‘No Stress’ è l’album che vede insieme Irama e Rkomi, anticipato in radio dal singolo ‘Hollywood’. Quello che sappiamo.

‘Mi sa che lo rifacciamo’. Così, a metà tra promessa al pubblico e minaccia ai competitor sul campo delle hit di stagione, Irama e Rkomi annunciano il nuovo singolo. Da venerdì 9 giugno è, infatti, disponibile Hollywood con la produzione di Shablo, team che in passato ha siglato successi del calibro di 5 gocce e Luna piena. Il brano viene, tra l’altro, ufficializzato a poche ore dall’annuncio del primo joint album dei due artisti.

Dai social, per settimane, è trapelato poco o nulla sulle attività di Filippo e di Mirko, ma che fossero al lavoro su nuova musica era intuibile. Entrambi all’estero, tra Los Angeles e Londra, i tempi erano maturi e l’estate in arrivo ha fatto il resto. La sorpresa, però, di un intero disco a due voci è arrivata a segno accendendo l’entusiasmo dei fan che ora fanno il conto alla rovescia. ‘No Stress’ – questo il titolo dell’album per Warner Music Music Italy / Island Records – è atteso per il prossimo 7 luglio e al momento ne conosciamo una traccia oltre alla copertina.

Resta ancora top secret, invece, la tracklist che promette una sorprendente varietà, in cui Irama e Rkomi si mettono alla prova alla ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni. ‘No Stress’ si preannuncia, infatti, come un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, al di là della stagione musicale attuale e delle barriere. Geografiche, mentali o temporali che siano, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.

Mesi fa, i due artisti sono entrati in studio insieme, per scrivere e registrare nuova musica. Ne è nato un progetto fortemente voluto dai due artisti, che sono legati da una lunga e proficua collaborazione, ma anche da una solida amicizia. Cementata anche durante la partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3.

Irama (Filippo Maria Fanti) e Rkomi (Mirko Manuele Martorana) sono tra i protagonisti più amati della musica italiana di oggi. Con la loro proposta musicali sono divenuti simbolo di una rivoluzione che ha trasformato in maniera profonda e indelebile il pop di casa nostra. Qualche numero? Irama ha all’attivo 44 certificazioni platino e 3 ori e oltre due miliardi di streaming all’attivo nella sua carriera). Rkomi, solo con l’album ‘Taxi Driver’ ha totalizzato oltre un miliardo di streaming e 24 certificazioni platino. E allora quel ‘Mi sa che lo rifacciamo’ ha davvero il sapore di un successo già in tasca.

