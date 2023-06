Martedì 27 giugno torna LOVE MI, il concerto solidale gratuito ideato da Fedez che in questo 2023 è al fianco dell’Associazione Andrea Tudisco OdV: le dichiarazioni e il cast.

Da Achille Lauro e VillaBanks, passando per Andrea Damante, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara e Francesca Michielin. E ancora: Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Sono questi gli artisti finora annunciati sul palco della seconda edizione di LOVE MI, il concerto solidale gratuito ideato da Fedez in programma martedì 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano.

Organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, l’evento vede alla conduzione Mariasole Pollio, Max Angioni con Gabriele Vagnato. Per il secondo anno consecutivo, poi, sarà possibile assistere al concerto anche attraverso il piccolo schermo, in diretta su Mediaset Infinity e Italia 1, e in simulcast su Radio 105.

Foto da Ufficio Stampa Golin

“Lo spirito è il medesimo dell’anno scorso”, afferma Fedez in conferenza stampa. “Credo che ci siano molteplici aspetti su cui è interessante mettere mani e forza lavoro. In primis, trovare uno scopo benefico per cui non solo raccogliere fondi ma anche accendere i riflettori, facendo conoscere realtà che non si conoscono ancora. È interessante lavorare a progetti pragmatici di cui si vedono i risultati nel breve termine. Anzi, prossimamente, saranno inaugurati gli spazi del progetto con Fondazione TOG che abbiamo sostenuto lo scorso anno”.

“LOVE MI vuole essere un’occasione e uno spazio aperto alla contemporaneità in una città che non sempre regala cose”, prosegue Fedez. “Non potrei essere più felice di trovarmi nuovamente qui ad annunciare il programma. Quella che era partita come un’idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane è diventata ora molto di più. Un momento di unione, un vero e proprio rito annuale che vuole unire tutti in nome della musica e della beneficenza”.

Il numero solidale e le diretta radio/tv

Anche quest’anno LOVE MI promuove una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo dal 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez. Quanto raccolto è destinato all’Associazione Andrea Tudisco OdV che opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. L’associazione assiste i bambini provenienti da ogni parte del mondo che hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma e offrono loro e alle loro famiglie gratuitamente ospitalità e assistenza.

L'Associazione ha un nuovo amico veramente speciale: @Fedez. Ieri è venuto a trovarci alla Casa di Andrea, è stato a pranzo con noi e ha condiviso parte della giornata con i nostri bambini. Grazie di cuore Fedez, per la tua visita, ma soprattutto per la tua rara sensibilità! pic.twitter.com/bfHhC4xW6f — Ass. Andrea Tudisco (@AsAndreaTudisco) March 30, 2023

Fiorella Tosoni, Presidente dell’Associazione, dichiara: “È una grandissima gioia e un grande onore avere al nostro fianco una persona sensibile e generosa come Fedez. Dopo 26 anni di durissimo lavoro, sapere di poter condividere questo impegno con Federico e con la sua Fondazione è per noi una ricarica fondamentale di coraggio ed entusiasmo”.

La messa in onda dello show è in diretta dalle ore 18, su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato. A partire dalle 19, comincerà la diretta su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni sul palco di LOVE MI e allo stesso tempo Gabriele Vagnato sarà inviato speciale nel backstage e tra il pubblico. Il tutto sotto la preziosa regia di Roberto Cenci. Lo show, inoltre, sarà in simulcast su Radio 105 con Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

Foto da Ufficio Stampa Golin