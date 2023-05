Sabato 24 giugno la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) ospita ‘Italia Loves Romagna’, concerto evento per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione.

La musica italiana risponde corale all’appello della Romagna, travolta nei giorni scorsi dalla terribile alluvione che ha lasciato senza casa famiglie intere. Ad accogliere il concerto evento che intende sostenere le popolazioni colpite dalla catastrofe naturale sarà la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) sul cui palco si alterneranno quindici artisti. A undici anni da Italia Loves Emilia, che nel 2012 aiutò i terremotati dell’Emilia-Romagna, si rinnova lo spirito solidale mai sordo alle richieste dei più deboli.

Esattamente come allora, la musica italiana e i suoi protagonisti confermano di poter dare vita a una manifestazione unica. Un evento che, grazie alla sensibilità di artisti e pubblico, riesce a trasformare l’arte in un aiuto concreto. È questo, infatti, l’impegno che anima Italia Loves Romagna, che accenderà Campovolo il prossimo 24 giugno (biglietti in prevendita su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket).

Ed ecco, allora, il cast con tutti gli artisti che hanno confermato la propria presenza:

Blanco

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Le maggiori emittenti radiofoniche italiane, a partire da Rai Radio2, si schierano eccezionalmente a supporto di Italia Loves Romagna: Rtl 102,5, Radio Italia, Rds, Radio Deejay, Radio 105, Radio Capital, R101, Radio Zeta, Radiofreccia, Rmc, Virgin Radio, M2o, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio, Radio Bruno. Il concerto è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti.

