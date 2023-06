Disponibile in digitale dallo scorso 16 giugno, ‘Se ti va’ è il nuovo singolo del cantautore Mazzini: ecco il videoclip in anteprima su Funweek.

Si intitola Se ti va il nuovo singolo di Mazzini che canta la presa di coscienza di una storia d’amore al suo sbocciare, durante il ritorno in macchina da una domenica al mare. Testo e musica dello stesso cantautore, il brano è la descrizione di quella voglia di fare l’alba con la persona seduta sul sedile di fianco, la stessa di cui ci si sta innamorando. Ma anche della paura che si prova prima di scoprire se il desiderio sarà ricambiato.

Il singolo è una ritmata traccia indie pop basata su un sottofondo di synth e di un arpeggiatore di basso che “muove” l’atmosfera, in cui si inserisce una batteria molto incisiva sui ritornelli. La voce, “metallica” e “asciutta” sulle strofe, è arricchita dai cori sui ritornelli ed esplode in un cantato liberatorio sul finale.

“Una giornata al mare di domenica, guidare con i finestrini abbassati, i parasole tirati giù che dividono i sorrisi di due persone che si piacciono”, spiega Mazzini. “Con questi ingredienti ho voluto immortalare l’innamoramento. Quel mix di felicità, tensione ed adrenalina che ti fa sentire vivo, specialmente quando ancora non sai se quello che provi sarà ricambiato. E, nel dubbio, per non rimanerci male, lo definisci come una ‘ca**ata’.”

Il videoclip di Se ti va in anteprima

Ad accompagnare il nuovo brano, un videoclip diretto da Riccardo Sammartini che Funweek pubblica in anteprima. Nelle immagini, il cantautore è seduto sullo sportello di un’auto che, in movimento, costeggia paesaggi urbani, campi ed autostrade. “Mentre il vento mi soffia dritto in faccia e mi spettina – commenta l’artista – canto e mi godo l’atmosfera estiva che, nel testo, associo all’inizio di un nuovo amore”.

“Ad amplificare l’effetto ‘svago estivo’ – prosegue – le riprese principali sono alternate a sequenze catturate con il fish-eye. Mi è piaciuta molto l’idea di cantare mentre l’aria mi scompone perché associo quest’immagine all’innamoramento. Qualcosa che ti prende dritto in faccia e ti fa venire voglia di urlare”.

