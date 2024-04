The Musical Box torna live nei teatri internazionali con il 50th Anniversary Tour per celebrare un capolavoro assoluto della musica prog rock.

The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel, torna nei teatri internazionali con il 50th Anniversary Tour per celebrare un capolavoro assoluto della musica prog rock Selling England by the Pound. La tournée, che riprende lo show del 1973, curata nei minimi particolari, sta facendo vivere al pubblico un’esperienza unica e irripetibile. Organizzato da Musical Box 2.0 Promotion, il tour italiano arriva in tre città: Legnano (Mi) il 2 maggio (Teatro Galleria); Schio (Vi) il 3 maggio (Teatro Astra); Roma il 4 maggio (Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli). Pubblicato dai Genesis nel 1973 Selling England by the Pound ha cambiato la storia del rock.

Le famose rappresentazioni teatrali di Peter Gabriel e l’apice musicale dei Genesis producono alcune delle immagini e dei suoni più iconici degli anni ’70, che godono ancora oggi di un seguito di culto. Si tratta di un album dalla grande complessità musicale e abilità strumentale, un viaggio di suoni e liriche surreali che esplorano identità e società inglesi con uno storytelling immaginifico e visionario. Tracce memorabili includono evergreen come Dancing with the Moonlit Knight, Firth of Fifth e The Cinema Show, che hanno contribuito all’influenza duratura e allo status iconico di Selling England by the Pound nel rock progressivo, spesso citato come uno degli album migliori, e tuttora tra i preferiti da musicisti, critici e fan.

The Musical Box

The Musical Box, band canadese famosa in tutto il mondo, ha condiviso il palco con Phil Collins e Steve Hackett come guests, e si è esibita per milioni di spettatori in tutto il mondo, calcando i palcoscenici di alcune tra le più prestigiose venue come la London Royal Albert Hall e l’Olympia di Paris. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi Genesis, citati in tutto il mondo per le loro ottime interpretazioni e ricerca di autenticità, The Musical Box hanno la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band inglese con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage di grande valore, dando vita a dei live irripetibili e guidando i fan, dai più nostalgici ai più giovani, in un viaggio nel tempo.

Info tour italiano: www.musicalbox2-0promotion.it