Nel giorno di pubblicazione del suo quinto album, Childish Gambino annuncia anche il tour mondiale che lo porterà in Italia per un’unica data live. I dettagli.

L’artista statunitense Childish Gambino regala ai fan più di una sorpresa. È uscito, infatti, il quinto album del cantautore, ‘Atavista (3.15.20 reimagined versions)’, con undici tracce fra le quali i featuring con Ariana Grande e Young Nudy. Inoltre, il disco contiene i due nuovi brani Atavista e Human Sacrifice ed è accompagnato dal videoclip di Little Foot Big Foot, diretto da Hiro Murai.

Non solo, l’attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore discografico, regista e disc jockey statunitense ha annunciato anche il prossimo World Tour. E farà tappa anche in Italia. Nel tour, infatti, spicca un’unica attesissima data Italiana che si terrà il 2 novembre all’Unipol Forum di Assago.

Grafica da Ufficio Stampa

Artista poliedrico, Glover è noto per la sua carriera televisiva che va da sempre di pari passo con quella musicale, dove è meglio conosciuto con il nome di Childish Gambino. Con tale pseudonimo ha pubblicato cinque album in studio: ‘Camp’ (2011), ‘Because the Internet’ (2013) ‘Awaken, My Love!’ (2016, ‘3.15.20’ (2020) e ora ‘Atavista’.

Dopo i diversi successi televisivi, Childish Gambino ha raggiunto musicalmente l’apice della fama con il brano This Is America, che, tra i quattro Grammy Award conquistati, diviene la prima canzone rap nella storia dei Grammy ad ottenere la vittoria nelle categorie “canzone dell’anno” e “album dell’anno”.

I biglietti per la data italiana del tour mondiale sono disponibili in presale esclusiva Artist Presale dalle 12 di mercoledì 15 maggio alle 23:59 di giovedì 16 maggio. La vendita generale apre alle 10 di martedì 21 maggio su TicketOne.

Foto Kikapress / Grafica da Ufficio Stampa