È dal palco dell’Arena di Verona che Il Volo annuncia i prossimi impegni live nei palasport italiani da gennaio 2025. Le date.

Impegnati all’Arena di Verona con quattro appuntamenti live – di cui i primi tre in onda su Canale5 per altrettante prime serate – i ragazzi del volo non si fermano. Anzi rilanciano. Nel pieno del successo diTutti per Uno (un progetto di Michele Torpedine), infatti, Gianluca, Ignazio e Piero hanno annunciato direttamente dal palco del prestigioso anfiteatro Tutti per Uno – Ad Astra Live nei palasport. Quattro appuntamenti nei palazzetti italiani di Milano, Bologna, Torino e Roma al via a gennaio 2025.

Nell specifico, Il Volo sarà all’Unipol Forum di Milano l’11 gennaio, all’Unipol Arena di Bologna il 17 gennaio, all’Inalpi Arena di Torino il 18 gennaio e al Palazzo dello Sport di Roma il 21 gennaio. I nuovi concerti si aggiungono, così, ai prossimi impegni dal vivo del trio che sta celebrando i suoi primi quindici anni di carriera e amicizia.

Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa

Le date 2025 saranno un’ulteriore occasione per portare on stage i brani del primo disco di inediti ‘Ad Astra’ già protagonista del World Tour partito con le prime quattro date in Giappone. Attesa, poi, una stagione estiva carica di eventi grazie al tour Tutti per Uno – Capolavoro nelle più suggestive venue del nostro Paese.

Tutti per Uno – Capolavoro

8 giugno – Roma , Terme di Caracalla

, Terme di Caracalla 30 giugno– Cattolica , Arena della Regina

, Arena della Regina 3 luglio – Marostica (VI), Marostica Summer Festival

(VI), Marostica Summer Festival 4 luglio– Venezia , Piazza San Marco

, Piazza San Marco 6 luglio – Bard (AO), Forte di Bard

(AO), Forte di Bard 11 luglio – Catania , Villa Bellini

, Villa Bellini 13 luglio – Palermo , Velodromo P. Borsellino

, Velodromo P. Borsellino 17 luglio – Pompei (Na), Anfiteatro degli Scavi

(Na), Anfiteatro degli Scavi 20 luglio – Lanciano (CH), Parco Villa Delle Rose

(CH), Parco Villa Delle Rose 22 luglio – Pratolino Vaglia (FI), Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino

Vaglia (FI), Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino 26 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba

(CO), Villa Erba 28 luglio – Masciano (PG), Musica per i Borghi

(PG), Musica per i Borghi 31 luglio – Palmanova (UD), Piazza Grande

(UD), Piazza Grande 5 agosto – Torre Del Lago (LU), Gran Teatro All’aperto Puccini

(LU), Gran Teatro All’aperto Puccini 24 agosto – Monopoli (BA), Cala Batteria

(BA), Cala Batteria 26 agosto – Diamante (CS), Teatro Dei Ruderi

(CS), Teatro Dei Ruderi 27 agosto – Roccella Jonica (RC), Teatro Al Castello

(RC), Teatro Al Castello 5 e 6 settembre – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 9 settembre – Caserta, Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone

Grafica da Ufficio Stampa

Oltre alle date nei palazzetti, in autunno Il Volo sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina.

Tutti per Uno – Ad Astra Live nei palasport

11 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 17 gennaio 2025 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 18 gennaio 2025 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 21 gennaio 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Le prevendite per le nuove date di Tutti per Uno – Ad Astra Live nei palasport sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 14 di martedì 14 maggio. La vendita generale apre, invece, alle 14:00 di mercoledì 15 maggio su TicketOne.

Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa