Nuovo viaggio ipnotico ed evocativo verso l’essenza della musica della pianista e musicista romana: ecco ‘Ultraminimal’.

Nuovo viaggio ipnotico ed evocativo verso l’essenza della musica di Alessandra Celletti, pianista e musicista romana di fama internazionale. Un itinerario sonoro nell’infinitamente piccolo già disponibile in tutti gli store che sarà stampato in vinile il 3 maggio in edizione limitata di sole 118 copie. L’artista romana eseguirà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo lavoro discografico al Teatro Miela di Trieste il 15 maggio in occasione del festival dedicato a Erik Satie. A spingerla in questa nuova impresa il desiderio di recuperare l’essenza della musica, liberandola dal superfluo, da tutto ciò che è virtuosismo fine a sé stesso tentando qualcosa di estremo.

Prendere ogni singola nota del suo pianoforte e trattare ciascun suono come fosse il prezioso elemento di un processo alchemico. Il risultato è ULTRAMINIMAL ‐ PIANO ESSENCE, un album che vibra di risonanze interiori. «Questo disco è una scommessa, o forse un vero e proprio azzardo. – spiega la compositrice – Mi piace muovermi nel mondo e nell’arte pensando che tanto non ho niente da perdere. L’unica cosa che voglio difendere è il mio desiderio di cercare». A trainare il nuovo progetto è Fairy tale, un breve racconto musicale tra sogno e realtà, attraverso le note delicate e ipnotiche del piano. Un singolo nel quale è sicuramente presente l’influenza di Erik Satie, di cui la Celletti è considerata una delle maggiori interpreti.

Il video, realizzato da Dario Zaid, rispecchia l’atmosfera onirica e visionaria del brano. È stato girato nella casa dove Alessandra ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza. Su quel pianoforte con cui ha iniziato i suoi studi musicali quando aveva appena sei anni. Così affiorano ricordi, antichi giocattoli, immagini in super8. Luci e ombre che conducono in un mondo magico e sospeso.