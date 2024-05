Osore, Tremila e Giovanni Vipra – ovvero il collettivo artistico Sxrrxwland, nato nel 2017 – sono pronti a tornare sulla scena. Dopo l’annuncio, nel mese di aprile, del live al Mi Ami, Sxrrxwland ha annunciato anche nuova musica. Venerdì 31 maggio esce, infatti, ‘Anima Macchina’ (Asian Fake), già disponibile in pre-order. L’album viene rilasciato in diversi formati fisici: vinile blu autografato e numerato in edizione limitata, vinile nero e cd.

Terzo volume di una trilogia iniziata con ‘Buone Maniere per Giovani Predatori’ (2018) e proseguita con ‘OSSO’ (2019). ‘Anima Macchina’ rappresenta il respiro che dona vita alla creatura di Osore, Vipra e Tremila. Un essere a metà tra l’umano, la divinità e l’androide come esito delle influenze che animano i tre artisti.

Il sound ibrido e originale del collettivo presenta un’evoluzione breakcore delle atmosfere fredde e cupe che da sempre sono il marchio di fabbrica di Sxrrxwland. “Il presente ci porta sempre più lontani da ciò che siamo stati, trasformando le nostre identità in dati e le nostre azioni in interazioni meccaniche. È il caso di chiedersi se gli uominimacchina non saranno già modelli obsoleti rispetto alle tecnologie di nuovo sviluppo”, raccontano. “‘Anima Macchina’ è il file di backup di un software forse destinato a scomparire, ma di cui è importante conservare la memoria. Quello delle nostre emozioni”.

Chiptune, drum’n bass, post punk aggiungono nuova profondità al progetto. Proprio in un momento in cui l’intelligenza artificiale, l’automazione e la crisi delle strutture sociali lasciano presagire un grande cambiamento. In questo senso, Sxrrxwland esplora il lato traumatico e quello di continuità tra l’umanità e la macchina: l’una specchio – ma anche evoluzione – dell’altra.

