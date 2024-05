Capo Plaza si conferma nuovamente al vertice della Top of the Music con l’album ‘Ferite’, secondi gli Articolo 31. Le Top Ten della settimana.

C’è ancora Capo Plaza a dominare la Top Ten della settimana dedicata agli album più venduti e ascoltati dal 10 al 16 maggio. La Top of the Music FIMI/GfK 20/2024 conferma, infatti, al vertice ‘Ferite’ che si lascia alle spalle la new entry ‘Protoromanza’ degli Articolo 31 (al secondo posto) e ‘ICON’ di Tony Effe (terzo).

Quarta posizione, quindi, per ‘L’angelo del male’ di Baby Gang seguito da ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (#5) e ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#6). Prima e unica straniera a conquistare un posto fra i primi dieci in Italia è Taylor Swift con ‘The Tortured Poets Department’, stabile in settima posizione.

A seguire, nell’ordine, ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#8), ‘E poi siamo finiti nel vortice’ di Annalisa (nona) e ‘Sirio’ di Lazza (#10).

Top 10 album settimana 20/2024

Ferite – Capo Plaza Protoromanza – Articolo 31 (NEW) ICON – Tony Effe L’angelo del male – Baby Gang Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi The Tortured Poets Department – Taylor Swift X2VR – Sfera Ebbasta E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Sirio – Lazza

Nella Top of the Music dedicata ai singoli (download + streaming) sono tre – e tutte italiane – le nuove entrate. Nessun cambiamento, però, sul gradino più alto del podio occupato da Come un tuono di Rose Villain & Guè (stabili). 100 messaggi di Lazza guadagna, invece, una posizione e sale al secondo posto facendo scivolare alle sue spalle L’ultima poesia di Geolier & Ultimo.

Si ferma a un soffio dalla medaglia la prima new entry, ovvero BBE di Anna & Lazza tallonata da Gata Only di Floyymenor in salita di ben quattro posizioni rispetto a sette giorni fa. Geolier piazza anche il nuovo singolo, El pibe de oro, in Top Ten (#6) precedendo Miu Miu di Tony Effe (#7) e Soldi arrotolati di Capo Plaza (#8).

Completano la rosa dei dieci singoli più apprezzati della week Paprika di Ghali, new entry in nona posizione, e La Noia di Angelina Mango (decima).

Top 10 singoli settimana 20/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè 100 messaggi – Lazza L’ultima poesia – Geolier & Ultimo BBE – Anna & Lazza (NEW) Gata Only – Floyymenor El pibe de oro – Geolier (NEW) Miu Miu – Tony Effe Soldi arrotolati – Capo Plaza Paprika – Ghali (NEW) La Noia – Angelina Mango

