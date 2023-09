Jung Kook ha annunciato il suo secondo singolo da solista, ‘3D’, in featuring con il rapper statunitense Jack Harlow.

Jung Kook – dopo il successo di Seven (feat. Latto) – ha annunciato il suo secondo singolo da solista e anche qui c’è un featuring che si preannuncia già imperdibile. Il titolo del nuovo brano è 3D e – come rivelato dalla stessa BigHit – a far compagnia a Jung Kook stavolta ci sarà il rapper statunitense Jack Harlow.

L’annuncio è arrivato sulla piattaforma WeVerse. «3D (feat. Jack Harlow) è una traccia pop R&B con espressioni chiare di sentimenti verso una persona irraggiungibile dalle prospettive di prima, seconda e terza dimensione. – si legge sul sito – Preparatevi a incontrare un lato ancora più maturo di Jung Kook dopo Seven (feat. Latto). Jack Harlow è apparso in questa traccia, portando il suo stile rap unico e aggiungendo gusto alla canzone».

La data di uscita prevista è quella di venerdì 29 settembre 2023 (KST). Jack Harlow ha prontamente commentato la notizia su X. Il rapper ha scritto: «I’ll fly u from Korea to Kentucky (Ti faccio volare dalla Corea al Kentucky)». Can’t wait!