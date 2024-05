Cinque date in Europa per il nuovo tour degli NCT DREAM ‘The Dream Show 3’: tutte le info sui live e sui biglietti.

Gli NCT DREAM hanno rivelato le date del tour 2024 NCT DREAM World Tour <The Dream Show 3 : Dream()Scape> che toccherà gli USA, l’America Latina e l’Europa. Freschi delle tre date sold out al Gocheok Sky Dome di Seoul, gli NCT DREAM arriveranno nel nostro continente per un totale di cinque date nei Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Francia e Regno Unito.

Si tratta del tour mondiale più importante fino ad ora per il gruppo K-Pop, che già lo scorso anno si rese protagonista del The Dream Show 2 in 26 città. Tutti gli show in Asia, compresi quelli in Corea del Sud, erano sold out. Stando alla nota ufficiale, con The Dream Show 3, gli NCT DREAM «si preparano a catturare i fan di tutto il mondo con la loro musica peculiare, la loro abilità artistica sempre in evoluzione e una evoluzione scenica nuova negli stadi e nelle arene di tutto il mondo».

In Europa, gli NCT DREAM metteranno in scena la leg finale del tour a partire da ottobre. Il 30 ottobre il gruppo sarà a Rotterdam nei Paesi Bassi (Rotterdam Ahoy), mentre il 3 novembre saranno a Copenaghen in Danimarca alla Royal Arena. Il 6 novembre sarà la volta di Berlino in Germania presso la Uber Arena, il 9 novembre gli NCT DREAM arrivano in Francia, a Parigi, presso l’Adidas Arena. Infine, il 12 novembre finale a Londra presso la OVO Arena Wembley.

I biglietti per le date europee saranno disponibili a partire dal 15 maggio per la presale del Weverse fan club. La vendita generale inizia il 17 maggio alle 10 (ora locale).