Esce venerdì 12 gennaio il nuovo singolo inedito di Aka 7even. Alla produzione Junior K e Jeremy Buxton.

La vita trascorre veloce, spesso mentre siamo immersi nelle routine quotidiane che rischiano di farci dimenticare i momenti più belli. È dedicato proprio all’importanza delle emozioni Non dimenticare, il nuovo singolo di Aka 7even, prodotto da Junior K e Jeremy Buxton, dal 12 gennaio 2024 per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano è un inno alle emozioni da custodire, una celebrazione del valore delle cose e delle persone che hanno segnato momenti indimenticabili nella vita di ognuno. Nelle sue rime, infatti, Aka 7even invita a non dare peso solo alle sconfitte e alle cose negative, ma a imparare a cogliere e conservare le cose belle della vita.

Il brano, racconta il Luca, “rappresenta tutti quei rapporti conclusi e non, che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda l’infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenerne acceso il fuoco”.

Nelle settimane precedenti al lancio del singolo, Aka 7even ha coinvolto i fan attraverso i social, chiedendo loro di condividere i video dei momenti più belli del 2023. Le clip più emozionanti saranno selezionate e inserite nel videoclip ufficiale del singolo (qui il pre-order e il pre-add della traccia).

Dopo il singolo estivo Rock ‘n’ Roll, Non dimenticare continua il percorso di Aka 7even ed è frutto di periodo di transizione, alla ricerca della semplicità e dell’autenticità

