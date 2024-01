Il nuovo singolo di Vasco Brondi, ‘Un Segno di Vita, anticipa l’album in uscita nel 2024 e il tour in partenza ad aprile.

Mercoledì 10 gennario esce Un segno di vita (Carosello Records), il nuovo singolo di Vasco Brondi. Il brano anticipa e dà il titolo al nuovo progetto discografico in uscita a marzo e al tour di 12 date che partirà in aprile. Si tratta di un ritorno molto atteso, a distanza di tre anni da Paesaggio dopo la battaglia, il primo album che Vasco Brondi aveva pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica.

«Un segno di vita è una preghiera rumorosa dedicata a questo presente complesso, ambientata in un paesaggio di bombardamenti e città disastrate per il cambiamento climatico. – dice Vasco Brondi – Scoprire i primi germogli che crescono a Hiroshima dopo la bomba atomica, i fiori che crescono anche nel deserto. Provare a intravedere il futuro, come nelle profezie, la pioggia che fa sparire le strade, la pianura che tornerà un bosco. La cantilena degli esseri umani, costruire e distruggere e poi ricostruire.

Come scriveva Calvino adesso più che mai è importante cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

Queste le date del tour, informazioni e prevendite già disponibili su www.vascobrondi.it.



5 aprile LIVORNO The Cage

11 aprile RONCADE New Age

12 aprile BOLOGNA Estragon

14 aprile MILANO Magazzini Generali – SOLD OUT

16 aprile ROMA Largo Venue – SOLD OUT

17 aprile ROMA Largo Venue – NUOVA DATA

18 aprile NAPOLI Duel

19 aprile COSENZA Unical

24 aprile SENIGALLIA Mamamia

26 aprile PERUGIA Urban

7 maggio TORINO Hiroshima

8 maggio MILANO Magazzini Generali – NUOVA DATA



Il tour è organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management.