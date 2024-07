Si intitola ‘Roulette’ il nuovo singolo di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, la giovane cantautrice reduce dalla vittoria ad ‘Amici 23’.

Si intitola Roulette (Warner Music Italy) il nuovo singolo di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, che torna dopo aver fatto ballare il pubblico di tutta Italia con il tormentone Sexy magica. Sarah vuole così farci scoprire di più del suo mondo, dimostrando come, sebbene il suo percorso sia appena cominciato, abbia ben chiaro il percorso musicale che vuole intraprendere. Roulette sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte.

In Roulette, Sarah canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette. Caratteristiche del brano sono chiare sonorità pop dance che si accompagnano alla sua meravigliosa voce. Oltre a Sexy magica, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile con la produzione di ROOM9 (che ad oggi conta oltre 6 milioni e mezzo di stream solo su Spotify), molti sono i brani con cui Sarah ha mostrato al pubblico le sue diverse sfaccettature artistiche, come Touché (più di 2,6 milioni di stream su Spotify), Viole e Violini (oltre 1,4 milione di stream) e Mappamondo (2,1 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Tony Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi, per i quali è tutto nuovo e da scoprire.

Questi brani sono contenuti nell’omonimo EP SARAH, che l’artista sta presentando dal vivo attraverso un tour in giro per l’Italia. Sarah, inoltre, ha partecipato come ospite ai principali festival radio italiani, dove ha conquistato il pubblico con le sue performance fresche e la sua straordinaria versatilità musicale.