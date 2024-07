In anteprima su Funweek il video del singolo ‘Lamette’ di Deci, co-scritto da Alessio Bernabei e Stefano Paviani.

Si intitola Lamette (Beat Factory/Believe) il nuovo singolo di Deci, fuori dal 25 luglio. Il brano è estratto dall’album di debutto che uscirà nella primavera del 2025 ed è co-scritto da Alessio Bernabei e Stefano Paviani. La produzione è di Mario Meli e Laguna.

Deci, supportato dalla label di Filadelfo Castro torna sul mercato discografico dopo un periodo di scrittura di due anni. Il videoclip di Lamette mostra immagini del deserto, girate nel Wadi Rum in Giordania. Le altre riprese sono state effettuate in spiaggia a Rimini. La regia è di un gruppo di Rimini, Arkadia Studios, e di Lorenzo Tufano che ha coordinato il set e ha fatto il montaggio. La ragazza che si vede ha fatto anche le coreografie e si chiama Leria Dita Ninja.

«Lamette è un brano che parla di una relazione masochista tra due amanti che continuano a farsi del male, poichè è l’unica opzione che rimane ad entrambi per vivere una vita al limite. – dice Deci – Lasciarsi equivarrebbe a perdersi nel deserto di emozioni che nessuno dei due vuole esplorare: ci si accontenta così della certezza dell’aridità del proprio rapporto. Va riconosciuto un importante contributo in fase di scrittura ad Alessio Bernabei, incontro voluto dal caso, in quanto chiesi a Mario Meli (produttore) che già conoscevo se potevamo scrivere un brano insieme. Ci siamo subito trovati in sintonia e dopo due giorni di scrittura e produzione era venuto fuori un bel lavoro. Successivamente ho rifinito alcune parti di testo e dinamiche della produzione assieme a Stefano Paviani e Laguna, che hanno curato tutto il progetto e tutti i pezzi per renderli il più coerenti possibile con l’intero progetto».

Chi è Deci

Deci è un cantautore italiano, classe 1991. Comincia il suo percorso musicale a quasi trent’anni iniziando a studiare canto presso l’accademia musicale MMI di Mantova. Inizia il suo progetto musicale verso una direzione pop, ma con una variante particolarmente dark ed una tendenza alla musica elettronica. Grinta e La Guerra dei Sogni sono i primi singoli usciti. Il 25 Luglio 2024 esce Lamette, il primo singolo del nuovo progetto, scritto con Alessio Bernabei e Stefano Paviani, e prodotto da Mario Meli e Laguna, sotto l’etichetta Beat Factory di Filadelfo Castro e distribuito da Believe.