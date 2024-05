È iniziato su Apple Music il conto alla rovescia per scoprire ‘I 100 migliori album’ che hanno cambiato la storia della musica.

Arriva su Apple Music la nuovissima chart dedicata agli album di tutti i tempi che maggiormente hanno inciso sulla storia della musica. A stilare la speciale Top 100 è un team creato ad hoc in collaborazione con artisti del calibro di Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX e Mark Hoppus, insieme ad autori, produttori e professionisti della discografia. Diversi i criteri che hanno portato a definire I 100 migliori album, una selezione squisitamente editoriale che non si basa sul numero di ascolti e sulle performance dei vari progetti.

Il conto alla rovescia per scoprire la chart completa – dieci album al giorno ogni giorno – inizia con i dischi dalle posizione 100 alla 91, con una pagina dedicata. Con aggiornamenti quotidiani, la sezione offre un’analisi approfondita di ogni album e interviste d’archivio, permettendo agli utenti una facile condivisione anche social.

E il countdown terminerà con la Top Ten svelata nel corso di uno speciale radiofonico mercoledì 22 maggio trasmesso in tutto il mondo su Apple Music. “Preparare questa classifica è stato un vero atto d’amore” ha dichiarato Zane Lowe, Global Creative Director di Apple Music e Lead Anchor di Apple Music 1.

“Da fan della musica, è stato fantastico dedicare del tempo a pensare alle canzoni, agli album e agli artisti che amiamo così tanto. Se questa classifica farà parlare di sé anche al di fuori di Apple Music e stimolerà le persone a confrontarsi sulla musica che amano, avremo fatto centro”, ha concluso.

I primi album e la programmazione speciale

Questi i primi album della classifica:

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Apple Music Hits propone, poi, una programmazione 24 ore su 24 a cura delle voci di Apple Music Radio e speciali giornalieri alle 9:00 PT, oltre a contenuti esclusivi disponibili tutti i giorni on demand su Apple Music e Apple Podcasts.

Agli artisti nella Top 100 sarà riconosciuto un premio in alluminio anodizzato sabbiato, ricavato da prodotti Apple riciclati, con finitura in PVD oro lucido. Il design sul retro si ispira agli LP in vinile e reca il nome dell’artista, il titolo dell’album e l’anno di uscita.

