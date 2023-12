Un mercato in forte espansione quello degli audiolibri: su Storytel vince la saga di Blackwater

Il 2023 è stato l’anno del boom dei podcast, un mezzo di comunicazione e intrattenimento particolarmente amato dagli italiani: lo dimostra anche l’espansione di Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast, con un incremento del 20% degli abbonati che hanno avuto accesso al catalogo di oltre 600mila titoli.

I 10 titoli più ascoltati dagli utenti Storytel in Italia nel 2023

Blackwater, tutti i titoli della saga di Michael McDowell, letti da Antonella Civale La vita intima di Niccolò Ammaniti, letto da Lorenza Indovina Accabadora di Michela Murgia, letto da Michela Murgia Trilogia della città di K. di Agota Kristof, letto da Matteo Alì (un’esclusiva Storytel Italia) Atlas la storia di Pa’ Salt di Lucinda Riley e Harry Whittaker, letto da Gaetano Lizio, Daniela Cavallini, Valentina Stredini La canzone di Achille di Madeline Miller, letto da Eduardo Scarpetta (un’esclusiva Storytel Italia) Come d’aria di Ada D’Adamo, letto da Daria Deflorian Circe di Madeline Miller, letto da Tamara Fagnocchi (un’esclusiva Storytel Italia) La profezia dell’Armadillo di Zerocalcare, letto da Zerocalcare, Valerio Aprea, Diane Fleri (un’esclusiva Storytel Italia) Di troppa o poca famiglia di Ameya Canovi, letto da Ameya Canovi (un’esclusiva Storytel Italia)

Un 2023 ricco di progetti e contenuti importanti, anche fuori classifica: dal 13 novembre disponibile sulla piattaforma tutta la saga di Harry Potter, letta da Francesco Pannofino; 12 titoli in esclusiva di John Grisham; il daily news a cura di Emilio Mola, che continuerà per tutto il 2024; il primo audiobook club di Storytel Italia, Protagoniste, a cura di Giulia Paganelli; il lavoro di produzione originale di fiction multivoice con Mi dica tutto 3, Scusa il vocale lungo e L’altro uomo.

E un 2024 pieno di aspettative: nei primi mesi dell’anno nuove puntate del podcast Le parole di Lila e Lenù di Carolina Capria e Silvia Grasso, per una “rilettura” dell’Amica geniale; un contenuto originale a firma di Francesco Muzzopappa; e altre novità in ambito graphic novel grazie alla preziosa collaborazione con Bao Publishing, tra cui un nuovo titolo di Zerocalcare.