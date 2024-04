‘Merce di Scambio’ è il primo podcast realizzato dalla podcast factory indipendente Podstar con il supporto di brand e community.

C’è un mondo sommerso di cui nessuno parla e che vale milioni di dollari l’anno: la compravendita illegale di organi e coinvolge di persone di tutto il mondo. L’autrice e giornalista Teresa Potenza ha ascoltato la storia di una di loro ed è andata a fondo per capire che cosa ci sia dietro una scelta simile e quali ne siano le reali conseguenze.

Perché quello a cui nessuno pensa è il filo indissolubile che lega le vite ai suoi due estremi: c’è chi è costretto a vendere un pezzo di sé per sopravvivere e chi, per sopravvivere, ne ha un disperato bisogno. Merce di Scambio racconta la storia vera di una donna di nome Nisreen, che ha fatto una scelta consapevole ma estrema, in un momento in cui la sua vita e quella dei suoi cari erano in pericolo: vendere un pezzo del suo corpo, un rene, come merce di scambio.

La storia di Nisreen è il fil rouge che accompagna l’ascoltatore alla scoperta di questo mercato illegale e permette di andare in profondità di certe scelte e di immedesimarsi in situazioni che potrebbero essere le nostre.

Merce di Scambio è un podcast che solleva una serie di domande:

Chi c’è dietro al mercato illegale della compravendita di organi? Perché se ne parla così poco?

Cosa porta una persona a scegliere di vendere un organo e un’altra ad acquistarlo e come avviene lo scambio? E soprattutto, chi ne è coinvolto?

A queste e ad altre domande Merce di Scambio cerca di dare risposta, coinvolgendo psicologi, medici, criminologi ed esperti di relazioni internazionali.

Gli esperti che partecipano alle puntate

Gli esperti che hanno partecipato sono:

– Massimo Cardillo, ex-direttore del Centro Nazionale Trapianti.

– Vincenzo Musacchio, criminologo, associato all’Istituto Rutgers per gli Studi sull’Anti-Corruzione a Newark e membro dello Strategic Hub for Organized Crime presso il Royal United Services Institute di Londra.

– Estella Carpi, docente presso la University College London e specializzata in aiuti umanitari e migrazioni forzate.

– Gabriele Baratto, assistente professore all’università di Trento.

– Luisa Pelizza, psicologa, psicoterapeuta e Emdr Practitioner.

– Marina Calculli, studiosa di relazioni internazionali con focus sul Medio Oriente.

– Lucia Busatta, esperta di biodiritto e bioetica, componente del Comitato Regionale di Bioetica del Veneto.

Merce di Scambio è una produzione totalmente indipendente ed è il primo progetto podcast realizzato in modo professionale grazie alla piattaforma Podstar con i finanziamenti degli ascoltatori. Il primo brand sponsor ad aver creduto nel progetto è Licensync, che ha deciso non solo di supportare questo progetto ma altri podcast indipendenti che usciranno nei prossimi mesi.

Merce di scambio è su Podstar

Ideata e fondata da Ester Memeo, Podstar mira a democratizzare la realizzazione e promozione di podcast indipendenti ad alto impatto sociale, dando la possibilità a professionisti, imprenditori, brand e aziende di creare il proprio contenuto audio professionale senza però dover investire budget elevati, generalmente necessari per lavorare con grandi editori o big player del mercato.

Andando sul sito podstar.it, i podcaster indipendenti possono proporre le loro idee, avere il supporto di un team di professionisti per candidarle e iniziare a ricevere sostegno da parte di appassionati di podcast e brand.

“Credo che il podcast sia un potente strumento di crescita culturale e sociale e che sia, ad oggi, l’unico media digitale libero e indipendente che permette di dare voce alle idee in modo democratico. Podstar si focalizza sul dare un nuovo valore al podcasting indipendente ad alto impatto sociale affinché possa essere una risorsa di valore per autori e brand” spiega Memeo.

Podstar non solo gestisce la realizzazione del podcast ma aiuta a cercare lo sponsor, supporta nella comunicazione e nella creazione di campagne di raccolta fondi. Con i fondi raccolti poi produce l’intera serie mettendo a disposizione tutta la professionalità del team per creare un prodotto professionale.