Mahmood & BLANCO e gli altri: ecco i più ascoltati su Apple Music

Apple Music ha comunicato le classifiche con i brani più riprodotto e shazammati del 2022, in testa c’è ‘Brividi’. Ecco le Top Chart dell’anno.

Tempo di prime classifiche annuali e Apple Music, che ha appena lanciato la nuovissima funzione Replay, annuncia anche le canzoni più ascoltate del 2022. A dominare la Top Brani 2022 in Italia è la hit Brividi di Mahmood & BLANCO, brano vincitore del 72esimo Festival di Sanremo e che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Torino. La coppia si impone su Rhove che con la sua Shakerando guadagna la seconda posizione e su Love di Marracash & Gué, medaglia di bronzo.

Ma è l’intera Top Ten a parlare italiano, a dimostrazione di quanto la musica del belpaese sia sempre più apprezzata negli ascolti. E sempre da Sanremo 2022 arrivano altri due della Top Brani: farfalle di sangiovanni (sesta posizione) e Dove si balla di Dargen D’Amico (nono). Per BLANCO, poi, è doppietta nella rosa dei più ascoltati grazie alla hit Finché non mi seppelliscono che si piazza al quarto posto.

Foto Kikapress

Doppia presenza anche per Rkomi, con La coda del diavolo ft. Elodie (quinta posizione) e con la partecipazione in 5 Gocce di Irama (al #10). Completano la chart di Apple Music dedicata ai brani più ascoltati dell’anno in Italia Fedez, Tananai & Mara Sattei con La dolce vita (#7) e i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello bianco (#8). Ecco la Top Ten brani completa:

Mahmood & BLANCO– Brividi Rhove – Shakerando Marracash & Gué – Love BLANCO – Finché non mi seppelliscono Rkomi & Elodie – La coda del diavolo sangiovanni – farfalle Fedez, Tananai & Mara Sattei – La dolce vita Pinguini Tattici Nucleari – Pastello bianco Dargen D’Amico – Dove si balla Irama – 5 Gocce (feat. Rkomi)

In vetta alla classifica, Mahmood commenta così il suo 2022: “Credevo che quest’anno non avrei fatto uscire nulla poi sono andato in studio con Ricky ed è nato questo pezzo. Da lì abbiamo deciso di partecipare a Sanremo… mai mi sarei aspettato che da una scelta presa all’ultimo si sarebbe potuti arrivare a un simile risultato scrivendo il pezzo più ascoltato su Apple Music. Ringrazio tutti quelli che sostengono sempre la mia musica e che hanno fatto di Brividi il brano che è diventato”.

BLANCO aggiunge: “Guardandomi indietro faccio un po’ fatica a credere a tutto quello che è successo. È stato un anno incredibile e folle, l’amore che ho ricevuto dalle persone e che mi viene dimostrato quotidianamente è qualcosa che non si può spiegare, mi tocca e mi dà sempre più stimoli e energia. È la parte più bella del mio lavoro, potere arrivare al cuore delle persone semplicemente raccontando la propria storia che diventa un po’ quella di tutti. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music e supportato fino a qui”.

LEGGI ANCHE: — Instafest, crea il tuo festival musicale con gli ascolti Spotify

La Top Ten dei brani su Shazam in Italia

Per quanto riguarda, invece, la ricerca dei brani tramite Shazam, in testa svetta il dj francese Kungs con la sua hit Clap Your Hands. Al secondo e al terzo posto, due brani italiani: La coda del diavolo di Rkomi & Elodie e Shakerando di Rhove. Gli altri artisti italiani presenti in Top Ten sono Marco Mengoni, quinto con Mi Fiderò (feat. Madame), e Coez, in sesta posizione con Come nelle canzoni. L’artista più shazammato del 2022 in Italia? È Ed Sheeran, quarto nella Top Ten del nostro paese con Bam Bam insieme alla collega Camila Cabello.

Per celebrare questa ricchissima classifica di fine anno, con Shazam è possibile ottenere fino a quattro mesi di Apple Music gratis. È sufficiente visitare questo link e riscattare l’offerta per entrare su Apple Music e ascoltare tutto il meglio della musica senza pubblicità (l’offerta è valida solo per i nuovi iscritti; si applicano termini e condizioni).

Foto Kikapress