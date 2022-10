Il nuovo Dj Mix su Apple Music è firmato da Marco Mengoni

La piattaforma di casa Apple propone in esclusiva una selezione di 17 brani curata personalmente da Marco Mengoni. Scopriamola insieme.

Novità tra le playlist su Apple Music, che presenta ‘MATERIA (PELLE) DJ MIX’, il dj mix curato da Marco Mengoni. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma di casa Apple, la nuova selezione dell’artista raccoglie diciassette tracce per regalare un viaggio eclettico tra i generi, dall’afrobeats al pop, dall’alternative all’elettronica. La playlist si aggiunge, così, alla precedente ‘NO STRESS (DJ MIX) costruita dallo stesso cantautore, reduce dal fortunato tour autunnale nei palazzetti italiani.

L’itinerario musicale di ‘MATERIA (PELLE) DJ MIX’ si apre con i suoni ruvidi e chill di Into You di Kwabs per arrivare alle atmosfere electro eteree di Roma di Popolous e Lucia Manca feat. Matilde Davoli. Nel mezzo, i ritmi latini di La Plata di Quantic feat. Nadia Gongora, le percussioni di Stromae in Mon Amour e i suoni elettronici-tribali di A Tooth for an Eye dei The Knife. Immancabili, poi, alcuni brani di Marco Mengoni, come In città e Appunto 3. 16-03-2022 contenuti in ‘MATERIA (Pelle), ultimo album disponibile in Audio Spazio con Dolby Atmos su Apple Music.

“Ho pensato a questo Dj Mix come ad un viaggio attorno al mondo, inserendo sonorità molto diverse che si amalgamano però perfettamente in questo flusso energetico e vitale”, spiega il cantautore. “Per me la curiosità e la voglia di esplorare e conoscere cose nuove è una spinta fortissima, il cuore della mia ricerca musicale”.

LEGGI ANCHE: — Marco Mengoni, ‘MATERIA (Pelle)’: «Conoscere l’altro fa crescere l’essere»

“Così in questo mix si passa da sonorità elettro-tribali a ritmi latini più morbidi, si attraversano lingue diverse, dal francese allo swahili della mia Unataka Wapi”, prosegue Mengoni. “Dallo spagnolo, all’inglese, all’italiano senza trascurare pezzi puramente strumentali realizzati con strumenti unici che ci parlano di paesi lontani e ci invitano ad andarli a scoprire”.

Le tracce della playlist

Ecco tutte le tracce della playlist ‘MATERIA (PELLE) DJ MIX’:

Into You – Kwabs

Unatoka Wapi – Marco Mengoni

Roma – Populous, Lucia Manca, Matilde Davoli

La Plata – Quantic, Nidia Gongora

In città – Marco Mengoni

BLOODY SAMARITAN – feelthebeat

Mon amour – Stromae

Akt – Blick Bassy

Coyote – Sun Kil Moon

Rainy Day Drift Away – R.Key

A Tooth for an Eye – The Knife

Tutti i miei ricordi – Marco Mengoni

Galvanize – The Chemical Brothers

Parce que – Key James, Roldan

Appunto 3. 16-03-2022 – Marco Mengoni

Respira – Marco Mengoni

Djourou – Ballaké Sissoko, Sona Jobarthen

Grafica da Ufficio Stampa GOIGEST