Giulia Stabile balla ‘Farfalle’ di Sangiovanni per ‘Just Dance’: «Un brano che fa un po’ parte di me»

Le tantissime richieste dei fan sono state finalmente accolte: 'Just Dance 2023' ritorna con più di 40 brani inediti (e con Giulia Stabile).

Dal 22 novembre arriva Just Dance 2023 Edition e, per i fan italiani, c’è un’incredibile novità. L’edizione segna infatti il ritorno di una hit italiana, Farfalle di Sangiovanni. E la ballerina Giulia Stabile è protagonista di una coreografia creata da lei, nel suo videogame preferito, sulle note di un brano di successo a lei dedicato. Da gennaio 2023 su JustDance+, la coreografia di Farfalle potrà essere inoltre ballata anche dai just dancer di tutto il mondo.

«Conosco Just Dance sin da bambina. – dice Giulia – Ho un’immagine di me, di quando ho avuto la varicella con la febbre a 39. Giocavo sempre con Just Dance per non smettere di ballare, da qualche parte ci sono anche i video. Aver realizzato una coreografia per Just Dance quindi mi emoziona. Ogni anno, a Natale, ci giocavo. Ora immagino una ragazzina che ci gioca sempre e, all’improvviso, mi vede comparire sul televisore. Fa effetto».

Just Dance: Giulia Stabile balla Farfalle di Sangiovanni

Ma come è stato per Giulia Stabile ballare sulle note di Farfalle di Sangiovanni?

«È la canzone di una persona che conosco abbastanza bene. – risponde – Quella canzone fa un po’ parte di me, parla di qualcosa che ho vissuto anche io. Mi rende felice essere stata scelta e aver avuto questa opportunità. Mi gasa tanto, non vedo l’ora di giocarci e vedere la mia coreografia».

Del resto, dice Giulia, «una cosa che non sanno in tanti è che mi piacciono i videogiochi, anche se sono diventata un po’ scarsa».

«Just Dance è l’unico gioco in cui me la posso cavare ancora. A parte la danza e i videogiochi, Just Dance ti distrae, porta spensieratezza e un po’ di musica. È il videogioco che mi rappresenta di più. Da piccola, ci giocavo da sola o obbligavo mio padre. A volte organizzavo anche seratine a tema Just Dance. Ora obbligherò altri non ballerini a giocarci, e uno potrebbe essere il cantante della canzone».

Just Dance 2023 Edition

Da quest’anno, Just Dance si trasforma, diventando una piattaforma di ballo on demand a tutto tondo, alimentata da aggiornamenti costanti e gratuiti, che rendono l’esperienza Just Dance ancora più entusiasmante e appassionante per tutti. L’edizione 2023 di Just Dance, tuttavia, è ricca di novità su più fronti.

Dalla tracklist, che include più di 40 nuovi brani tra cui Physical di Dua Lipa e Locked Out of Heaven di Bruno Mars, a un’interfaccia e una veste grafica del tutto nuove. Con l’edizione 2023, Just Dance si rifà quindi il trucco, sfoggiando un nuovo aspetto grafico con un look fresco e moderno. Tutto da vivere in compagnia di amici e parenti, soprattutto grazie al potenziato multiplayer online.

Il divertimento è assicurato anche con l’innovativo sistema di Reward, che premia il ballerino provetto ogni volta che compie progressi, sfidandolo a migliorarsi e a battere i record degli altri utenti.

Mantenersi in forma non è mai stato così divertente: tra l’inedita collaborazione tutta italiana con Giulia Stabile, una lineup senza precedenti – con un brano italiano – e tantissimi aggiornamenti gratuiti in arrivo, sia gli appassionati di danza, sia i ballerini alle prime armi potranno godersi un’esperienza di gioco davvero unica.