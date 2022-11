Apple Music Replay: come scoprire la musica che avete ascoltato di più nel 2022

Un'esperienza tutta nuova per Apple Music Replay: da oggi potrete scoprire quali canzoni e artisti vi hanno conquistato nel 2022.

Finalmente anche gli utenti di Apple Music possono usufruire di un’adeguata panoramica sulla musica ascoltata nel corso dell’anno, grazie a Replay. Basterà cliccare sull’apposita funzionalità per ottenere un riassunto del nostro anno in musica con tanto di classifiche. Apple Music mette infatti a disposizione degli highlight reel, dei reel che possono essere semplicemente condivisi sui propri social. Scoprirete così le vostre Top Song, i Top Album, i Top Artist e i generi che preferite. Se siete accaniti divoratori di musica, è anche l’occasione per scoprire se siete nella top 100 degli ascoltatori di un artista o di un genere.

Fino a quando potrete sfruttare la funzione Replay? Fino al 31 dicembre, ovviamente, poco prima che il 2023 inizi. Ma non temete: Replay continuerà a funzionare e a dirvi le vostre classifiche della settimana.

Come funziona Replay di Apple Music

Per usare la funzione Replay vi basterà andare su questo sito o cliccare su Replay direttamente dalla vostra applicazione Apple Music. A questo punto, dovrete loggarvi con gli stessi dati che usate su Apple Music. Ora dovreste avere tutte le classifiche a disposizione!

LEGGI ANCHE: Instafest, crea il tuo festival musicale con gli ascolti Spotify

Replay funziona in 39 lingue e in tutti i 169 paesi in cui Apple Music è disponibile.

Foto: Shutterstock