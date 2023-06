Un nuovo passo nel mondo della cantautrice, che ci accompagnerà fino ad ottobre con un singolo al mese tratto dall’album Freemotion

Il 16 giugno è il giorno di Lonely God, il secondo singolo dell’album di Nathalie, Freemotion: un album diffuso, perchè anticipato da una serie di singoli che usciranno una volta al mese fino ad ottobre, quando verrà pubblicato l’intero lavoro.

Un album particolare anche da un altro punto di vista: è stato interamente realizzato in un camper/studio di registrazione, alimentato a pannelli solari.

Nathalie, la cantautrice rock che ha vinto X Factor 4 coinvolgendo pubblico e giudici con la sua sensibilità, stavolta ci regala un brano dalle atmosfere “western” e dal sound blues rock, cantato interamente in inglese: una canzone ironica sulla natura umana, perfettamente imperfetta.

“Lonely God è un brano che ho eseguito per anni nei concerti” spiega Nathalie “ed era perfetto per questo album e per essere registrato all’aria aperta sotto il sole d’estate. È l’unico brano di Freemotion nato prima, è un omaggio a chi mi segue da tempo, molti fan negli anni mi hanno chiesto quando lo avrei messo in un album. Il testo è una riflessione ironica sull’imperfezione di noi essere umani, ho immaginato un paradiso vuoto con un dio solitario che viene sulla Terra cercando compagnia”

Un’immersione nel mondo di parole e colori di Nathalie, che accompagna per mano i suoi fan vecchi e nuovi alla scoperta di questa nuova dimensione, fatta di luce, natura e sostenibilità: registrare in un camper è infatti molto diverso dall’esperienza in un vero studio di registrazione, è tutto più difficile ma anche più spontaneo, naturale, immediato. E parlando di sostenibilità, per Nathalie è una questione familiare: già suo nonno, in Africa, utilizzava l’energia solare per cuocere il cibo e riscaldare l’acqua, sfruttando il calore del sole, da vero antesignano del fotovoltaico.