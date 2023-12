Sanremo Giovani al via: i 12 giovani in gara, Paola e Chiara presentano il nuovo singolo e le rivelazioni di Amadeus su Big Mama e Maninni.

Tutto è pronto per Sanremo Giovani, la cui gara si disputerà il 19 dicembre in prima serata su Rai1 (e su RaiPlay): a sfidarsi 12 concorrenti, di cui tre accederanno di diritto al Festival di Sanremo di febbraio. La competizione vedrà sul palco Jacopo Sol, Vale LP, Tancredi, Bnkr44, Grenbaud, Lor3n, Dipinto, Nausica, Clara, Santi Francesi, Omini e Fellow. In conferenza stampa è stato innanzi tutto svelato come si svolgerà la serata. «Ci saranno 12 esibizioni dei Giovani e poi i 27 big che sveleranno il titolo della canzone, accompagnati da una clip che riassumerà in breve la loro carriera. – anticipa Federica Lentini, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time – Ci saranno anche i conduttori del Prima Festival, in onda dal 4 febbraio. Paola e Chiara presenteranno anche il nuovo singolo».

Sull’importanza, sempre più evidente, di Sanremo Giovani interviene anche Amadeus: «Io vengo dalla radio – dice il conduttore – e ho iniziato a fare radio da ragazzino. Quando ho iniziato l’avventura con Sanremo nel 2020, il mio primo obiettivo era quello di portare più canzoni possibili nelle radio e, a seguire, sulle varie piattaforme. Così che arrivasse un pubblico giovane. Il dato che fu comunicato nella prima conferenza stampa diceva che i giovani spettatori sotto i 24 anni erano poco più del 30%. Un dato interessante per Sanremo, oggi siamo al 95% tra i ragazzi maschi e al 98% tra le donne. Non c’è un ragazzo o una ragazza in Italia che non segua Sanremo».

Sui 12 artisti in gara quest’anno a Sanremo Giovani, Amadeus ha sottolineato che «arrivano tra oltre 1200 giovani tra Sanremo Giovani e Area Sanremo». «Di anno in anno, il livello si è alzato. – continua il conduttore – Il livello di quest’anno però è eccelso. Se chiudo gli occhi e punto il dito a caso su tre di loro, non sbaglierei. Hanno talento e tutte le loro canzoni sono belle, anche quelle che ascolteremo al Festival per tre di loro. È chiaro che la decisione sarà difficile. Io do 10 a tutti, quindi se non passate è colpa del resto della commissione. Purtroppo bisogna fare una scelta e invito chi non dovesse passare a non mollare».

E, a questo proposito, Amadeus rivela che «l’anno scorso Big Mama non è arrivata neanche alla finale di Sanremo Giovani, ma quest’anno l’ho sentita e l’ho portata direttamente nei Big. Stesso discorso per Maninni che arriva a Sanremo con la canzone che aveva presentato l’anno scorso e che per fortuna non ha mai pubblicato. Non c’è un obbligo di passare da Sanremo Giovani per arrivare ai Big. Mi auguro che chi verrà qui dopo di me manterrà questa cosa, perché bisogna scommettere sui giovani». Sul numero dei cantanti in gara, infine Amadeus ironizza: «Non riuscivo a rinunciare a nessuno di loro, volevo aumentare i giovani e ne porto tre. Ne avrei portati 5 almeno».