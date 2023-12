Ospite di Diletta Leotta nella prima puntata del podcast ‘Mamma Dilettante 2’, Federica Pellegrini racconta la gravidanza della sua “Meringa”.

È disponibile sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast e su YouTube il primo episodio di Mamma Dilettante 2. Diletta Leotta – speaker di Radio 105, conduttrice DAZN e celebre volto del calcio italiano e internazionale – torna, infatti, con la seconda stagione del fortunato podcast dedicato a maternità e genitorialità. Tra le novità, Le parole peso, quelle parole che, a un certo punto della vita, le mamme, superando ogni imbarazzo, devono spiegare necessariamente ai figli e alle figlie.

Ad aprire le danze del talk, la pluricampionessa Federica Pellegrini che, in dolce attesa della sua “Meringa”, racconta la sua decisione di partorire in acqua l’importanza che lo sport avrà nella crescita della bambina. “L’idea è di partorire in acqua. Mi piacerebbe partorire nel mio elemento naturale, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio. Al momento chiamiamo la bambina ‘Meringa’ perché non vogliamo spoilerare il nome. Ma il nome l’abbiamo scelto fin dall’inizio”. “Ma non sarà ‘Acqua’, vero? Io l’ho chiamata Aria”, scherza Diletta Leotta.

Quindi, a proposito dello sport, Pellegrini osserva: “Spero che la mia bimba abbia un bel feeling con l’acqua, ma non voglio imporle una vita da atleta. Non voglio dirle di ripercorrere le mie orme. Sicuramente sarà una sportiva, poi deciderà lei quale disciplina praticare. Sul nuoto non è molto convinto il papà della bimba, che punterebbe su altri sport. Ma vorremmo che praticasse l’attività sportiva.

“Spero che prenda da me la determinazione e il fatto di essere fondamentalmente una donna forte”, aggiunge ancora la campionessa. “Indipendentemente da quello che mi è successo nella vita, le scelte le ho sempre prese io in totale libertà. E questo è l’insegnamento che vorrei darle. Lo sport è una grandissima scuola di vita. Il 90% delle volte lo sport forma essere umani migliori, perché dà loro la possibilità di convivere con la vittoria, con la sconfitta, con il sacrificio, con la determinazione. E questo succede a tutti i livelli”, conclude Federica Pellegrini.

