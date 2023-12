Con la finale di Sanremo Giovani, la rosa dei Big di Sanremo 2024 è completa: ecco i titoli delle 30 canzoni in gara.

Dopo la serata di Sanremo Giovani, la rosa dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 è completa. A vincere la finale del 19 dicembre è stata Clara, che accede quindi di diritto alla gara dei Big insieme ai Santi Francesi e ai Bnkr44. Nel corso della serata sono stati svelati anche i titoli delle canzoni dei Big. Di seguito l’elenco completo dei Big in gara a Sanremo 2024 e i titoli delle canzoni.

LEGGI ANCHE: Sanremo Giovani, Amadeus: «Bisogna scommettere sui ragazzi»

Sanremo 2024: i titoli delle canzoni di tutti i Big

Ghali – Casa mia

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

I Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico – Onda Alta

Angelina Mango – La noia

Fred De Palma – Il Cielo Non Ci Vuole

Fiorella Mannoia – Mariposa

Loredana Bertè – Pazza

Mr Rain – Due Altalene

Geolier – Io p’ me, tu p’ te

Negramaro – Ricominciamo tutto

Rose Villain – Click Boom!

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Annalisa – Sinceramente

Il Volo – Capolavoro

Emma – Apnea

Renga e Nek – Pazzo di te

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Big Mama – La rabbia non ti basta

Sangiovanni – Finiscimi

Il Tre – Fragili

Alpha – Vai

Maninni – Spettacolare

Clara – Diamanti Grezzi

I Santi Francesi – L’Amore in bocca

BNKR44 – Governo Punk